Máriás Zsolt: A darab története számomra azt a kérdést veti fel, hogy a szabadság illúzióként vagy valóságként jelenik-e meg

Fotó: Pezzetta Umberto

Máriás Zsolt zenei vezetővel beszélgettünk az újabb nagy feladatról. Elmondta, az előadás létrehozásán a már összeszokott hármas, Tompagábor Kornél rendező, Kósa Ruben koreográfus és ő mint zenei vezető dolgozik.

– A Hairt, Miloš Forman 1979-ben készült filmjét nagyon sokan ismerik, 1980-ban ez volt a magyar mozikban a legnézettebb film, melynek képi és zenei világa bizonyára nosztalgiát ébreszt majd a nézőkben – nyilatkozta Máriás Zsolt. – A filmnél azonban régebbi a musical: 1967-ben mutatták be a New York-i Broadwayn. A zenéjét Galt Mac-Dermot kanadai-amerikai zeneszerző komponálta. Érdemes elmondani róla, hogy Fokvárosban tanult, ahol afrikai zenével foglalkozott, majd áttért a fúziós-funky-jazzes világra, ezt hozta be a Hair musicalbe is. A darab története számomra azt a kérdést veti fel, hogy a szabadság illúzióként vagy valóságként jelenik-e meg, s ez a kérdés mennyire aktuális a jelenben, ami nagy súlyt ad az előadásnak. A mondanivalónak elképesztő mélységei vannak, ellentétek sokaságát jeleníti meg a darab, mint például a fennálló rendszerekkel való szembenállást, a hippimozgalom és az elitista, felsőbb társadalmi rétegek, valamint a feketék és a fehérek, a szegények és a gazdagok, a vidék és a nagyváros közti ellentéteket. Az Egyesült Államokban a hatvanas évek fiatalsága nagyon forrongó, lázadó generáció volt, egyfajta szellemi ősrobbanás történt, amihez hasonló azóta nem fordult elő, ezt kell megmutatnunk a darabban - emelte ki a zenei vezető.

Az előadásban megszólaló 22 dal elementáris erővel illusztrálja az egyén beágyazottságát, karakterét, érzelmi viszonyulásait, tette hozzá Máriás Zsolt.

– A musicalt zenei alappal adjuk elő, nincs benne sem rock-, sem szimfonikus zenekar, a zenei alaphoz azonban egy zongorista és egy gitáros élő játéka lesz becsatornázva. Tompagábor Kornél a zenészek színpadi jelenlétével kiválóan tudja gazdagítani a darabokat. Az Ájlávjúban is integrálta a zenészeket a jelenetekbe, s ez a Hairben is megtörténik. A zongorista Berkes Dániel lesz, a gitáros pedig Salamon Attila.