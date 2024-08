Egyedi személyiségek

Az alaptörténet sokaknak ismerős lehet, de azért bőven okoz meglepetéseket Elizabeth Lim regénye. Elsőként talán a távoli Japán ihlette helyszín, ami még egyedibbé varázsolja az átiratot. Bár a borító szépen sugallja a könyv hangulatát, egyeseknek meglepő lehet, hogy a regényben jócskán akad vér és halál, valamit egészen sötét fordulatok.

Shiori lehetett volna egy „sablonos” hercegnő is, ám szerencsére Lim írói tehetsége leginkább a karakteralkotásban teljesedik ki. Az elején egy elkényeztetett, nagyszájú, haspók tini, akinek megvannak ugyan a hibái, de rendkívül szerethető. Shiori motivációi is teljesen érthetőek, semmi nem történik „csak úgy” – ami valljuk be, a legtöbb népszerű fiatal felnőtteknek szóló fantasy regényben nem mindig van így. A lány csodálatos karakterfejlődésen megy át a könyv végére - érezhetően felnő. Olvasóként végig drukkolunk neki, egy-egy jelenet pedig annyira szívbe markoló, hogy a legerősebbek szemébe is könnyet csalhat.

Shiori mostohaanyja, Raikama azonban még nála is jobban megírt szereplő. A nő titokzatos és izgalmas, hősnőnkkel való kapcsolata pedig nagyon összetett. Nem egy klasszikus „gonosz” mostoha, jóval több annál - s talán ez is teszi annyira félelmetessé.

A regény magyar borítója

Nemcsak Raikama és Shiori vannak ennyire jól megírva: talán nem is volt olyan szereplő, akit ne lett volna érdekes. Seryu, az emberré változó sárkány nagyszerű társa Shiorinak, akárcsak a lány legjobb barátja Kiki, a papírból hajtogatott madár, aki egy varázslat által kel életre. Az elhagyott vőlegény, Takkan egy igazi jóravaló, aranyszívű fiú, Shiorival közös jelenetei pedig rendkívül szórakoztatóak.

Összességében egy kiváló történet elevenedik meg a lapokon, ami nemcsak romantikus, de sokszor nagyon megdöbbentő is. Rengeteg a váratlan fordulat, ami miatt nagyon gyorsan olvastatja magát. Ha pedig nem volt elég Kiata világából, már rohanhatunk is a könyvesboltba a folytatásért, A sárkány ígéretért.