A főbb szerepek dalbetéteit míves előadásban, megindító őszinteséggel párosítva hallhatjuk

A New-York-i hippicsapat vezetője, Berger Bot Gáborban kel életre, kiragyogó énekhangja laza alakítással párosul, amit, ismerve őt, talán el is várunk tőle. A rendezőnek módja volt a szokásosnál alaposabb merítésre, így a főbb szerepek dalbetéteit míves előadásban, megindító őszinteséggel párosítva hallhatjuk. Lévai Attila, Bíró Kristóf, Várhelyi Áron, Zámbó Brigitta Cintia, (Ferenczy-Nagy Boglárka,) Foltányi Edina (Foki Veronika), Ábrahám Gellért messzebbről érkezett, hogy közel hozza számunkra Bergerék önazonos polgárpukkasztását, Claude és Shelia szerelmét, a katonaság személyiségrombolását, de a Hevesi Sándor Színház tagjai közül e darabban játszók felszabadult színpadi munkája is vadonatúj színekből épül. Támadi Anita Jeanie-je édesen várandós fruska, finoman átható, hozzánk kapcsolódó nézéssel, kimunkált dalinterpretációkkal. Hertelendy Attila két minőségben tartozik a fiatalokkal szemben álló világhoz, Cseh Richárd katonatisztjével kiegészülve kikacsintó, mozgással erősített humorral teszik ki a zárójeleket. A képi utalásrendszer egyébként is gazdag humorforrása az estnek, ahogy a szöveg is. Dura Veronika nagy alázattal dolgozik a tánckarban, szöveges szerepe, Berger édesanyja pedig a minden körülmények között szerető szülő időtlen biztonságát hordozza.

Jelenet a Hair zalaegerszegi előadásából

Fotó: Pezzetta Umberto

Látványos színpadképek

A tánckart Kósa Ruben, a Zalai Táncegyüttes vezetője, koreográfusa mozgatja, ő maga is szerepet vállalva. Az együttes tagjai a néptánc avatott elkötelezettjei, nem először bizonyítják, hogy nagy kedvvel tesznek kirándulásokat más táncműfajokba, ezúttal is látványos színpadképeket hoznak létre saját testükkel, dinamizmusukkal. A főszereplők természetesen úgy simulnak a táncbetétekbe, hogy közben mit sem veszítenek a hangi jelenlétből, ami megsüvegelendő hatást hoz létre.