A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Keresztury VMK együttműködésében létrejött GébArt alkotótelep ezúttal a nemrég diplomázott, illetve leendő művészeknek adott lehetőséget arra, hogy inspirálódjanak a nem mindennapi környezetben. A 12 fős csapatban erdélyi és német hallgató is helyet kapott. Gleb Konkin-von Serebrowski a Drezdai Képzőművészeti Akadémiáról (Hochschule für Bildende Künste Dresden) érkezett „cserediákként”, alkotásaival a történelmi traumákra reflektál, amit áthat a békevágy. Több művében a totalitárius rendszerek szimbólumai jelennek meg, művészként a múltban történt szörnyűségek leküzdésén dolgozik.

Gleb Konkin-von Serebrowski a XXXI. GébArt Zalaegerszegi Nemzetközi Művésztelep zárókiállítására készült képei előtt. Fotó: Pezzetta Umberto

A történelmi traumák is megjelennek az alkotásokon

- Sokat foglalkozom a transzgenerációs traumákkal, s azzal, hogy miként birkózhatunk meg azokkal – felelte érdeklődésünkre a német fiatalember. - Most látható képeimen szalmát és füvet használtam, amit a környéken szedtem. A szalmából való mező a földhöz fűződő nemzeti érzéseket jelenti. A képeken német és szovjet katonai csizmák láthatók. A német csizma mögötti füvet feketére festettem, mintha megégett volna. A szovjet csizma pedig a fűre lép, amely tele van cigaretta darabokkal. Mind a kettő a történelmi megszállásra utal, sokat gondolok azokra a civilekre, akik a különböző rezsimek alatt szenvednek.

A Magyar Képzőművészeti Egyetem és a Keresztury Dezső VMK együttműködésében létrejött alkotótelep résztvevői: Bartus Zsófia Cieklinski Godvin János Gábor Mónika Gleb Konkin-von Serebrowski Horváth István Jákli Zsófia Elvira Kerese Zsolt Komócsin Sára Júlia Kristály Kincső Mező Zsanett Virág Móré Réka Sára Tóth Zoltán

Népművészet és képzőművészet kéz a kézben

Kerese Zsolt jóval közelebbről érkezett, Csonkahegyháton él a Magyar Képzőművészeti Egyetem negyedéves, festő tanszékes hallgatója.

- Jórészt a helyszín ihletett engem, a természetet igyekeztem beemelni a munkáimba. A kis méretű kollázsomon kagylók kaptak helyet, az itt átélt impressziókat próbáltam belefoglalni. Az Ady-gimnázium diákjaként többször jártam már itt. Akkor és most is kikötöttünk Csuti Tibor fazekasmester műhelyében, ahol korongoztunk, szobrászkodtunk. Osztályunkra amúgy is jellemző, hogy nemcsak a jelenben élünk, hanem a múltban is kalandozunk. A festményeken, installációkon jól látszik, ahogy a régi gyökereinkhez, a népművészethez is visszanyúltunk.