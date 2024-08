Őr Ildikó és Őr Gyula tükrös szíveiből is elhoz néhányat a nagykanizsai kiállításra

Hímzések és famegmunkálások

Lengyák István úgy gondolta, hogy ebből a társaságból nem hiányozhat a zalaegerszegi dr. Doba Istvánné Simonffy Etelka hímző népi iparművész sem. Családjában a kézimunka – kötés, hímzés, horgolás, csuhéfonás, gyapjúfonás, kosárfonás – télen mindennapos tevékenység volt. A kilenc gyermeknek mindig adtak egy kis anyagot, melyből játékosan lehetett valamit készíteni. Így tanultak meg mindenfajta technikát. Később ismeretei kiaknázására a munkahelyi elfoglaltsága miatt kevés ideje jutott. Amikor 2004-ben nyugdíjba vonult, akkor kezdett intenzívebben foglalkozni a hímzéssel a zalaegerszegi hímző stúdióban, melynek abban az esztendőben lett tagja. Rajta kívül bemutatkozik még nagykanizsai Völgyi Éva és párja, Milassin Márk. Éva kárpitos, Márk asztalos. Mindketten egy cégnél dolgoznak, de mellette készítenek más faműves munkát is. Éva mindig szerette a fát, de igazából csak mostanában ébredt rá, hogy a bútorokon kívül még mennyi szép dolgot lehet készíteni belőle. Szeretnék, ha faműves termékeik látványa is segítene abban, hogy ez a szép szakma nem haljon ki, és velük sok-sok örömöt tudjanak szerezni másoknak is, elsősorban a gyerekeknek.