A Kultúrával a Fiatalokért Egyesület szervezésében megvalósuló piknikről az egyik szervező, Szolvik Szabolcs beszélt. Elmondta: régi vágyuk, hogy külön figyelmet biztosítsanak a családosok számára is, így a gyerekeknek is készülnek kreatív időtöltési lehetőséggel, amíg a felnőttek élvezik a zenét.

– A Fülemüle rendezvény lehetőséget teremt mindazoknak a Nagykanizsa és környékén élő érdeklődőknek, akik az elektronikus zene szerelmesei, azonban jelenleg nincs lehetőségük ilyen kikapcsolódási alternatívát választani – fogalmazott a szervező. – Az elmúlt pár évben a városban és a környéken az ilyen jellegű lehetőségek szinte nullára csökkentek. Ezért szeretnénk megszólítani ezt a célcsoportot és megteremteni számukra egy új opciót, mely kínálatában, hangulatában és látványában is hiánypótló. Célunk, hogy egy fenntartható és hosszú távon megújulni képes rendezvénysorozatot hozzunk létre. Ennek keretein belül lehetőséget biztosítunk azoknak a nagykanizsai, vagy innen elszármazott elektronikus zenei előadóknak, akik szeretnék megmutatni magukat közönség előtt is. További fontos célunk, hogy más vendéglátókat és ezáltal újabb helyszíneket is bevonva, egy hosszútávú partneri rendszert alakítsunk ki illetve, hogy a Fülemüle más helyi, regionális rendezvényekbe is bekapcsolódjon, mely további lehetőséget teremt a fejlődésre.

A közönség rátalált a Fülemüle rendezvényre, az idén is sokakat várnak

Forrás: ZH

A program "bemelegítésekor" 16 órától Dave Talkless lép a lemezjátszók mögé. Őt 18 órától az angol Martin "Arkadius" követi, aki több mint 20 évet töltött Indiában a Goa Trance stílust követve, de amióta hazatért Európába, a Deep és az Organic House vonalon mozog, és beleveti magát az Electric Dance világába itt Magyarországon. Majd 20 órától Numbred játszik, aki szintén már 2000 óta foglalkozik elektronikus zenével. Az utóbbi három évben a Balatonica Rádió csapatát erősíti, ahol szombat esténként When The Night Falls címmel hallható a saját műsora. Davko a hazai elektronikus zenei szcéna egyik kiemelkedő DJ-je 22 órakor kezd bele a műsorába. Róla annyit érdemes tudni, hogy karrierjét egészen fiatalon, 16 évesen kezdte és egyedi hangzásvilágával hamar felhívta magára a szakma és a közönség figyelmét. Zenei stílusa a deep house, afro house és melodic house tengelyen mozog, amit szettjeiben mesterien ötvöz. Éjfélkor kezd az utolsó fellépő, Peter Matko. A zene Péter érzelmeinek megnyilvánulása. Előnyben részesíti a hosszabb szetteket, amelyek lehetőséget adnak számára, hogy bemutassa a legjobb deep house, house, melodikus house és techno dallamokat.