Többek között elrendelte, hogy a monostor jövedelmeit az apátok királyi engedély nélkül ne idegenítsék el, a monostort a bírák joghatósága alól kivette és annak az adószedők követelései elleni mentséget adott. A hatalmaskodók ellen a monostornak bajvívókat rendelt. (A bajvívás a középkori magyar jogszokás szerint a perbéli bizonyítás eszköze volt, amit a peres felek nem csak személyesen, hanem „fizetett bajnokok” részvételével is teljesíthettek.) Ezenkívül Bárándnak hétfői napra, Zalavárnak pénteki napra vásár tartásának jogát engedélyezte. A gonosztevők megbüntetésének jogát az apát hatáskörébe utalta, valamint a monostornak 22 új birtokot, és ezek dézsmajövedelmeit valamint halastavakat és a Balaton vizére halászati jogot adományozott. Tegyük hozzá azonnal, hogy ez az oklevél nem maradt fenn eredeti formájában, hanem az apátság alapításánál jóval később keletkezett többszörös átiratokban.

A történet több, mint 200 évvel később folytatódott. 1339. október 22-én János, zalavári apát megjelent az esztergomi káptalan előtt és bemutatta Szent István 1024. évi kiváltságlevelét és a biztonság kedvéért hiteles másolatot kért róla, amit meg is kapott. Az apát mintha a jövőbe látott volna! A veszprémi káptalan 1341. szeptember 15-én kiadott ugyanis egy oklevelet, amely részletesen elbeszéli, hogy abban az évben a nagyböjt idején tűz volt a monostorban, mert a sekrestyés fráter elaludt, a csonkig leégett gyertya pedig felgyújtotta a levéltárat. Örökre odavesztek a szent királyoknak a monostor kiváltságait bizonyító ott őrzött oklevelei is. A régi adományleveleket sürgősen pótolni kellett, így a történet azzal folytatódott tovább, hogy az átírásról is átírást készíttettek. 1350. február 1-én Miklós, zalavári apát megjelent Gilétfi Miklós nádor előtt Budán és bemutatta az esztergomi káptalan 1339. évi átíró oklevelét, amely tartalmazta Szent István 1024. évi, fentebb részletezett oklevelének átírását és erről hiteles másolatot kért, amit meg is kapott. Mai tudásunk szerint ez a legkorábbi eredetiben fennmaradt oklevél, amely tartalmazza az 1024. évi átírását. (Az oklevél a közelmúltig a Magyar Nemzeti Levéltár Zala Vármegyei Levéltárának birtokában volt, azóta Pannonhalmán őrzik, a bencés apátság levéltárában.)