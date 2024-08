A fesztivál úgynevezett "bemelegítése" még verőfényes napsütésben indult még péntek délután, a keverőpultban egymást váltották a lemezlovasok. Mielőtt 20 órakor Presser Gábor és a Csík zenekar a közönség elé lépett volna elkezdtek sűrűsödni a gomolyfelhők a helyszín felett. A közönséget ez cseppet sem zavarta minden LGT dalt együtt énekelt a fellépőkkel, sokan táncoltak, együtt énekeltek a zenekarral. A hangulatra nem lehetett panasz, a borházak előtt kellemesen telt az este. A vihar azonban nem kegyelmezett, a koncert végére kegyetlenül lecsapott a helyszínre. Viharos széllel, sok, áztató esővel érkezett, közben pedig folyamatosan dörgött és szinte szünet nélkül villámlott.

A hangulatra nem volt panasz, minden kitelepült borháznál finom nedűket lehetett kóstolni

Fotó: Benedek Bálint

Ekkor a fesztivál szervezői a Follow the Flow együttes menedzsmentjével közösen a közönség biztonságát szem előtt tartva úgy döntöttek: nem tartják meg a koncertet.

– Bár jogi értelemben nem, de erkölcsileg kötelezőnek érezzük kiengesztelni azokat a koncertlátogatókat, akik a második Follow the Flow fellépésre érkeztek – fogalmazott Szabadics Zoltán, a borbirtok tulajdonosa. – Emiatt a szombati koncertnapra is érvényes a pénteki jegy, vagyis utóbbi QR-kódjával be lehet lépni ismét.