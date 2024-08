Bot Gábor feleségével, Debrei Zsuzsannával 2016-ban a Csárdáskirálynő című nagyoperettben a Kvártélyház színpadán

Forrás: ZH-Archívum / Pezzetta Umberto

Bot Gábor színművész nagyon sok színházban, pódiumon szerepel szerte az országban, csak alapos egyeztetés után tud részt venni a zalaegerszegi nyári színház produkcióiban. Ebben a szezonban szerencsénk van, Tompagábor Kornél felkérte a Hair című musical főszerepére, így Bergerként láthatjuk őt a Kvártélyház udvarában.

Ezt már februárban sikerült beillesztenie az idei feladatai közé a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színház színpadán nemrégiben többek között Kőműves Kelement alakító színésznek, a közkedvelt zenés előadást szintén Tompagábor Kornél, a nyári színház vezetője állította színpadra. Régóta dolgoznak együtt, ismerik egymás kvalitásait, a munkakapcsolat mindig gyümölcsöző, nemcsak számukra, hanem a közönség számára is. Bot Gábor már találkozott a Hairrel, éppen Zalaegerszegen 2006-ban, akkor a színes bőrű Hud alakját formálta meg.

– Közel áll a szívemhez ez a történet, az aktualitása pedig vitathatatlan, ezért jó is és nehéz is egyben a helyzet – mondta a művész, hozzátéve, a háború ma mindenkit foglalkoztat, a Hair pedig egy különleges baráti áldozatvállalást mutat be.

A zalaegerszegi nyári szabadtéri produkciók közül korábban A padlás című musicalben, a Csárdáskirálynő és a Lili bárónő című operettekben szerepelt, mindháromban megcsodálhattuk egyedi énekhangszínét.

– Engem mindig a kis színpad családias bája ragad meg a Kvártélyházban, de az is izgalmas, hogy a kis zenekartól milyen igényes hangszerelést kapunk, valamint az is fontos nekem, hogy a barátaimat, közeli munkatársaimat láthatom, vagy dolgozhatok velük Zalaegerszegen – mesélt korábbi élményeiről.

Rengeteget utazik, a „holtidőt” szereptanulásra használja az autóban. Májusban Szolnokon, a közeljövőben Győrben, Sopronban számítanak rá. Legutóbbi legmeghatározóbb színházi szakmai élményeként említette azt, hogy nemrég a 90 éves Szinetár Miklóssal dolgozhatott együtt, akitől nagyon sokat tanulhatott. Ő maga pedig nem csak énekesként, szervezőként is készül egy zalaegerszegi szilveszteri zenés produkcióra, mely az Ady moziban valósul meg idén december 29-én.