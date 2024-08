Rain (Cailee Spaeny) egy bányászkolónián él, és folyamatosan azért dolgozik, hogy teljesítse a kvótát, mely kiutat jelenthet a szörnyű helyről. Miután távozási szándékát elutasítják, néhány ismerősével megszökik egy elhagyatottan sodródó űrállomásra. El akarnak jutni egy élhetőbb helyre, csakhogy a hajó rakománya nem várt szörnyűségeket rejt.

Ridley Scott a Covenant után távozott a rendezői székből és producerként maradt a fedélzeten, átadva a stafétát annak a Fede Alvareznek, aki a Gonosz halott remake-kel és a Vaksötéttel szerzett magának hírnevet. Túlzás lenne rendezőzseninek titulálni, de egy Alien filmhez passzolhat a stílusa, s ezt a végeredmény alá is támasztja. A nyitány rögtön beránt Jerry Goldsmith klasszikus zenei főtémájával, a képi világ impozáns, a díszletek kiválóak. Látszik, hogy sok energiát fektettek egy-egy belső tér felépítésébe, illetve a lényeken is érződik, hogy valóban ott vannak, nem szimpla számítógéppel kreált effektek. A sötét bányabolygón játszódó expozíció tesz róla, hogy azonosulhassunk hőseinkkel, akik minden követ megmozgatnak, hogy leléphessenek innen. A Romulus kronológiailag az első két Alien mozi közt játszódik, Alvarez pedig egy interjúban elmondta, hogy eme két alkotást idézte meg művében. Kétségtelenül nagy szavak, de nem alaptalanok. Érdemes azonban annyival kiegészíteni, hogy kisebb-nagyobb arányban, de mind a négy Ripley-t felvonultató Alien film visszaköszön a szűk két órás játékidő során. Sok kérdés várt válaszra a Romulus kapcsán, az egyik legégetőbb, hogy nem lesz-e unalmas sokadjára is egy halálra ítélt legénységet nézni, ahogy az űrállomáson igyekeznek túlélni. A cselekmény nem siet sehova, de Alvarez szépen ágyaz meg a bonyodalmaknak. Hiába kiszámítható, mikor milyen borzalmak következnek be, két kulcsfontosságú dolog miatt működik az összkép. Ezek az atmoszférateremtés és a feszültségkeltés. A számítógépek dizájnja, a hangok, a fények, mind szerepet játszanak ebben, illetve sikerült olyan karfaszorongatóan izgalmas jeleneteket komponálni, amik pazarul fokozzák a horrorfaktort. Nem kimondottan ijesztő a Romulus, a pulzusszámunkat azonban rendre megemeli. A karakterek ebben a zsánerben jobbára a vágóhídra terelt marhák szerepét töltik be. Kis túlzással itt sincs másképp, ugyanakkor Rain és társai képesek gondolkodni. Meglepő módon észszerű döntésekkel rukkolnak elő, vannak ötleteik, amikkel ténylegesen segíthetik a túlélésért folytatott küzdelmet. Ez az utolsó harmadra változik meg, ahol sajnos egyre több a logikátlanság és következetlen húzás. Ráadásul a zárásban Alvarez húz egy olyat, amivel garantáltan megosztja majd a rajongókat. Szó nincs a Covenanthoz hasonló misztikumrombolásról, sokkal inkább egyfajta sokkfaktor hatásról, de sokan ráncolni fogják a szemöldöküket.