RÁDIÓK

Egerszeg Rádió: 5.00 Magyaróra 6.00 Vekker – Ébredj Velünk! 10.00 A'la Carte 14.00 Helló Egerszeg 18.00 Egerszegi Krónika 18.10 Like 21.00 Egerszegi Mozaik 23.00 Zene

Mária Rádió Régió műsora Pápáról: 17.50-től 19.50-ig Pápáról közvetített műsorok

Muravidéki Magyar Rádió: 5.45–9.00 Reggeli műsor 9.30 Apróhirdetés 10.15 Alsólendvai tabló (ismétlés) 11.15 Kisebbségben 12.00 Déli krónika 14.15 Apróhirdetés 15.00 Terepjáró 16.15 Visszapillantó 17.15 Gyereksarok 18.00 Napi krónika 18.20 Népzenei válogatás 19.00 Magyarnóták és csárdások 20.00 Terepjáró (ismétlés) 21.05 Kisebbségben (ismétlés) 21.35 Zene hajnalig

VÁROSI TELEVÍZIÓK

Zalaegerszeg: 5.00 Híradó, félóránként 9.00 Vitál Turmix (életmódmagazin) 9.30 Diagnózis (egészségügyi magazin) 10.00 Híradó 10.30 Képújság 17.00 Család24 (magazin) 17.15 Generációnk (magazinműsor nyugdíjasoknak) 17.45 Kortalan torna – Idősek is elkezdhetik (senior torna) 18.00 Híradó 18.20 Esti mese 18.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 19.00 Híradó 19.20 Esti mese 19.30 A Szomszéd Vár (turisztikai magazin) 20.00 Híradó 20.20 Esti mese 20.30 Egerszegi Esték (közéleti magazin Frauenhoffer Mártával) 21.00 Dokumentum műhely: Portrék – Elbert Márton juhász 21.30 Híradó 22.00 Képújság

Kanizsa: 6.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 7.00 Kibeszélő (ismétlés) 7.30 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 8.00 Kanizsa Kult (válogatás) 8.30 Híradó 8.45 Kvantum 9.15 Rozmaring 9.40 Madárkórház 10.05 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 10.35 Lapozó 12.00 Kibeszélő (ismétlés) 12.30 Kanizsa Kult (válogatás) 13.00 Kvantum 13.30 Rozmaring 13.55 Madárkórház 14.20 Lapozó 18.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 18.30 Állattár 19.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 19.30 Kibeszélő (ismétlés) 20.00 Híradó 20.15 The story of Lily Ebert 20.40 Földanya hangján 21.50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 22.20 Lapozó 0.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 0.30 Állattár 1.00 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, Időjárás, Üzenet 1.30 Kibeszélő (ismétlés) 2.00 Híradó 2.15 The story of Lily Ebert 2.40 Földanya hangján 3.50 Info blokk, benne Híradó, Napi Kanizsa, Kommentár nélkül, időjárás 4.20 Lapozó