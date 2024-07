Hagyományteremtő jelleggel, XYZ elnevezéssel nagyszabású zenei fesztivált rendezett Nagykanizsán, a Plakátház Kultúrkocsma és Terasz udvarán a Kultúra a Fiatalokért Egyesület. A szombati rendezvényen nemcsak helyi, de országosan ismert előadók is felléptek, továbbá koncertet adott az a luxemburgi Benoit Martiny Band is, amelyben Kém Sándor révén egy nagykanizsai kötődésű zenész is játszik. A két színpadon zajló, már délután elkezdődött s éjszakáig tartó, részben akusztikus jellegű program során jazz-, blues- és rockzenei fellépőket egyaránt láthatott a közönség.