A Verspiknik a zalaegerszegi Zrínyi-gimnázium tanára, a költő Karáth Anita ötlete, s immár több éve sikeres eleme a Göcseji Dombérozó kavalkádjának.

Fotó: Antal Lívia

Kávás és a Verspiknik

A találkozások, melyek ismert és köztiszteletben álló zalai honfitársaink és a versek között ilyenkor nyilvánosan zajlanak, a zalai domboldalon plédekre, sörpadokra települők számára ezúttal képzőművészeti élménnyel is dúsultak, hiszen a helyszínt adó házigazda, a Sopronból hozzánk fél évszázada érkező Szényi Zoltán festőművész, nyugalmazott tanár alkalmi tárlaton látható műveinek hangulata keretezte az elhangzottakat. A szövegek és a képek talán nem véletlenül, az idő köré szerveződtek. A festményeken óvatos beillesztett óraszerkezeti darabkákat fedezhettünk fel, miközben a tanárember feje felett eltelő, soktanévnyi időről szólt a líra (Lángi Péter Álmom című verse), vagy egy sok-sok év után feltárt alkotói titok (Bereményi Géza Csönded vagyok dalszövegének története), illetve József Attila amúgy nem hosszú életének sokszólamú, változó szerelmi költészete (Kopogtatás nélkül, Ha nem szorítsz) szólalt meg Drózd Emília tolmácsolásában.

Szényi Zoltán és Kávás

Szényi Zoltánról a Karáth Anitával folytatott beszélgetés révén nemcsak azt tudtuk meg, milyen verseket szeret, de azt is, hogy hogyan talált rá Zalaegerszegről a kávási birtokra, miképp és mit tanult az itteni kútvízről a hegyről a faluba szinte soha le nem járó Róza mamától, a fűkaszálásról Dezső bácsitól. Az is kiderült, noha úgy készült, hogy a szabadban fog festeni, inkább a birtokgondozás kapta tőle a legtöbb időt, amiben a kollégák hathatós segítsége is támogatta. És az idő, az órák? A festő édesapja órás volt, s ő maga is kitanulta a mesterséget. Az óraalkatrészek az apai műhely darabjaiból származnak.

Fotó: Antal Lívia

Dr. Gárdos László és Cseh Tamás

Dr. Gárdos László, a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház gyermekosztályának osztályvezető főorvosa ugyan azt hitte a számára, családja számára is szeretett otthonul szolgáló Kávásról és Cseh Tamásról kap majd kérdéseket, de készségesen mesélt a pályaválasztásról, a szülői mintáról, valamint a koraszülött gyerekek gyógyításának csapatmunkájáról is. A főorvost sokan ismerik, hiszen a hivatásához kapcsolódó társadalmi felelősságvállalás kapcsán gyakorta találkoznak vele jótékony célú rendezvényeken. Új színnel gazdagodott a róla alkotott kép, amihez mostantól már hozzá tartoznak Cseh Tamás dalai, melyek szövegét Bereményi Géza jegyzi. Felidéződött: a Csönded vagyok szöveg kiinduló négy sorát egy 17 évesen meghalt fiú hagyományozta a költő-író-rendezőre, aki a megrázóan furcsa történetet évtizedekkel később mesélte el, ez a körülmény dr. Gárdos László számára is különös fénytörést ad a dalnak. („Most elmondom, mid vagyok, mid nem neked./ Vártál ha magadról szép éneket,/ dícsérő éneked én nem leszek,/ mi más is lehetnék: csak csönd neked.”) A vidámabbak közül felidézte a munkásszállósat (Amikor Desiré munkásszállón lakott), lévén, ő is élt munkásszálláson. Aztán, hogy miért Kávás? Egy főnővérnek köszönhető az otthonkereső területi tájékozódás iránya, aki nyomatékot is adott az ajánlatnak: a zalaegerszegi orvosok Kávásra jártak síelni, amikor még nem lehetett külföldre utazni.