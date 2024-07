A Petőfi Udvar is rengeteg zenei csemegét tartogat. Itt lép fel Kiss Tibi és az Aranyakkord, a Coldplay előtt is bemutatkozott Solére, a Pandóra Projekt, a Felső Tízezer, Vecsei H. Miklós formációja pedig a QJÚB: A kocka kibontása című koncerttel érkezik. A PEMA Udvarban táncoltatja meg a nagyérdeműt a következő napokban az Anna and the Barbies, Pénzes Máté és a zseb, a Mörk, a Völgyben most debütáló Honeybeast, szombaton este pedig a Magashegyi Underground varázsolja el a lelkeket.