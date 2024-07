Hair, találóbb címe nem is lehetett volna annak a musicalnek, amit 1967-ben mutattak be a New York-i off-Broadway egyik kis színházában. Ez az alapja a Milos Forman rendezte, 1979-es Hair filmnek. A hosszú haj és a tarka öltözetek a lázadás és a szabadságvágy nonverbális eszközeként tűnnek fel a színen. A trapéznadrág, a tölcsérujjak, a hímzett és mintás blúzok ellentétet képeznek a színtelen polgári viselettel. A hippi divat jellegzetes ruhadarabjait nem kell nélkülöznünk a Kvártélyház Nyár szabadtéri színház Hair musicaljében sem, amelynek színre vitele sajtónyilvános olvasópróbával kezdődött hétfőn Zalaegerszegen. Mint elhangzott, nagyon színes ruhák lesznek, a hitelesség kedvéért parókák is a rövid hajúaknak. A szereplők egyelőre csak színes nyomatokon nézegették, mit viselnek majd.