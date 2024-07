Közben új helyszínre, a zalaegerszegi Alsóerdőre, az Azálea Házba költöztek a mandalások, s bővült a paletta is, a mandalákhoz mesék társultak, ez évben pedig az eddigi tapasztalatok alapján élmény- és életmódtémákkal is jelentkezett Kalmár Annamária. Így egy-egy érdeklődő gyerek akár több héten át is megtapasztalhatja a táborban, milyen a fák alatti, telefon és más kütyü nélküli szabadság, ahol saját fantáziája, Annamária észrevétlen irányítása és a barátok ötletei szerint ismerheti meg a természetet, de főleg saját magát.

A táborban mandalák is készültek

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

– Úgy tapasztaltam, hogy a gyerekeknek szükségük van arra, hogy visszatérhessenek az önfeledt létmódhoz, amihez a szabad alkotás, a mese és a lelki, szellemi muníció áll a táborokban a rendelkezésükre – mondta csütörtökön délelőtt Kalmár Annamária, amikor betekintést nyerhettünk az élmény- és életmódtábor életébe. Ezúttal a szabadon termő növények, a fűszerek, az illó olajok, a kristályok világa is közelebb jött a gyerekekhez, akik között akadt, aki tartott az asztalra készített növénykollekció hársfaágán sétálgató póktól, a többiek azonban cukinak tartották, rögvest el is nevezték a kis állatkát Lilinek. A jelenet jól szimbolizálta a természethez való közelség, illetve távolság gyermeki érzetét.

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A meseterapeuta saját meséket mesél, év közben nem csak gyerekeknek. A népmesei alapokon születő történetekkel a megküzdési képesség, az önbizalom erősödése valósul meg a hallgatóságban. Idén Pipócska, a tölgyerdő manója volt a főszereplő, akit a gyerekek le is rajzoltak, de el is játszhatták kalandjait, megérezve azt, hogy ha vannak barátaink, mindig van segítség. Kalmár Annamária számára a természet az ihlető merítés, tervezi is, hogy hamarosan kötetbe rendezi az eddig született történeteket.

Mesetípusok az európai meseirodalomban: népmese, műmese Mesei műfajok: mágikus mese vagy varázsmese, csodamese, tündérmese tréfás mese, hazugságmese, novellamese

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A gyerekek tábori naplót készítenek, vászonra festenek, az értük délután érkező szülők pedig láthatják őket felszabadultan játszani, fűből, tobozból manóágyat készíteni, bárányfelhőket csodálni, elmélyült figyelemmel foglalatoskodni.