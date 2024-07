Mindannyian 1731 és 1841 közötti koporsós temetkezésből származnak. A zalaegerszegi Mindszentyneumban február óta látható kilenc, természetes úton mumifikálódott holttest, melyeket 1994-ben találtak egy váci kriptában. Július 21-én vasárnap dr. Vinkler Márta Erzsébet patológus tárlatvezetése segítségével ismerkedhettünk meg velük.

A páratlan, többféle tudományág számára is korszakos történeti lehetőség megismeréséhez mi, laikusok úgy jutottunk, hogy ez évben Békéscsaba után Zalaegerszegen mutatják be a világhírűvé vált váci múmiákat a Magyar Természettudományi Múzeum és a váci Tragor Ignác Múzeum közös vándorkiállításán. A szeptember végéig látható Rejtélyek, sorsok, múmiák tárlat lakói az alacsony hőmérsékletnek, az állandó légmozgásnak köszönhetik épségben maradásukat, illetve annak a gyantának és nedvességmegkötő faforgácsnak, amit a levegős fenyőfa koporsókban a holttestek alá szórtak. A leletegyüttes és a korabeli anyakönyvi bejegyzések, a város életét feltáró források összevetése után a múmiák többségének tudják a nevét, ismerik az élettörténetüket, sőt még arról is van információ, hogy milyen rokoni szálak fűzték őket egymáshoz.



Apácák: egyik ujj, másik szív nélkül

Fotó: A szerző



A tárlatvezető patológus először kalandos mesetörténetbe csomagolva beszélt a majd 300 évvel ezelőtti Vác lakosairól, akik a törökdúlás után, a Mária Terézia által szorgalmazott betelepítéssel élve német nyelvterületről érkeztek. A váci polgárok a temetkezés során a templom alatti kriptát is használták.

Több száz éves nyugalmuk az ajtó befalazásának köszönhető, ám 1994-ben a domonkos templom felújítása alkalmával a templom alatt, a befalazott ajtó mögött 262 színes koporsóba elhelyezett holttestet találtak. Mind egykori váci polgárok voltak, vannak közöttük gyerekek, nők, férfiak, szerzetesek, mesteremberek, hivatalnokok… A vizsgálatokban, a lelet közkinccsé tételében a Magyar Természettudományi Múzeum segédkezett, a diadalmenetük azóta is tart, olyannyira, hogy a súlyos fejlődési rendellenességgel született és a tbc-től is gyötört néhai Tau­ber Antónia bárónő múmiája most éppen az Amerikai Egyesült Államokban „turnézik”, Zalaegerszegen az életéről a testről készített röntgenfelvételek üzennek.