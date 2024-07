– A "Kvártélynak" köszönhetem a zenés-énekes-táncos szerepeket, amikben nagyon jól érzem magamat, nagy kedvvel csinálom, hiszen annak ellenére mutathatom meg a komikus alkatomat, hogy prózai szakon végeztem, noha a zene persze az életem része – mondta Ticz András, aki először a Lovagias ügy című színműbe ugrott be, majd következett a Csárdáskirálynő, a Szép nyári nap, a Lili bárónő, a Hasonmások, A padlás, A Pál utcai fiúk és a Meseautó. Mivel tavaly házasodott, a nyári munka kimaradt. – A Tompa Gábor vezette Kvártélyház egyéb rendezvényein is szívesen közreműködöm, örömmel veszek részt az összeszokott csapat feladataiban, úgy érzem, inspiráló, új impulzusokat adó műhelymunkában van részünk. A Pál utcai fiúk előadása során például izgalmas volt a kicsivel fiatalabb generációval együttműködni, az általuk hozott új gondolatokkal azonosulni. Az idősebb pályatársak pedig megmutatják, van hova fejlődnünk. A nyári tapasztalatok engem az évadbeli szerepeim megformálásában is segítenek.

Ticz András 1993-ban született Veszprémben, a Kaposvári Egyetemen Uray Péter osztályába járt. A Hevesi Sándor Színháznak 2018-tól tagja, a következő évadban láthatjuk ifjú Mátyás királyként és Rómeóként is. Utóbbi, mondhatjuk szerepálommal az egyetemen már találkozott ifj. Vidnyánszky Attila rendezésében.

Két évig a törökországi nyaralás töltötte fel, idén nyáron horvátországi tengerparti kikapcsolódásra készül feleségével.

A budapesti születésű Dura Veronika színművész Zalaegerszegre, a Hevesi Sándor Színházba kerülvén szinte azonnal kapcsolatba került a nyári zalaegerszegi szabadtéri színjátszással, a közös munka tervei végül a Meseautó című produkcióban váltak valóra. Idén a Hair című musicalben lép a szabadtéri színpadra.

– Örömjátszás számomra a kvártélyházi előadások sora, a legnagyobb munkakapcsolati ajándék az a bizalom, amikor a színészek és a rendező egy nyelvet beszélve erősítik egymást – mondta a fiatal színművész, aki a Tompagábor Kornéltól kapott szerepekkel a komfortzónáján kívül kerülve, a határokat feszegetve ismeri meg saját tehetsége, képessége rejtett tartalékait. Így emlékszik a tavalyi, Ájlávjú című zenés színműre is. – Sokáig tartottam tőle, de ma már nagyon szeretem a táncos-zenés játékot, közel áll hozzám, szinte nem is munka, hanem feltöltődés, kikapcsolódás barátok közt. A Hevesi Sándor Színházban is az a jó, hogy sokféle szerepkör talál meg bennünket. A kvártélyházi esték hangulata pedig különleges, addigra el is felejtjük, hogy délelőtt még tűző napon kellett próbálni. Ha nem játszom, s időm van, akkor is megnézem az előadásokat, amelyekben a barátaim, kollégáim játszanak.