Matteo Bocelli neve ismerősen csenghet a zenerajongóknak. A 26 éves olasz énekes első magyarországi koncertjét az elmúlt években már világsztárokat idevonzó Örvényesvölgy Fesztiválon adta, erre pedig nem csupán szerte az országból (például Budapest, Szekszárd, Szolnok) érkeztek vendégek, de számos külföldi idelátogatóval is találkozhattunk – kiváló marketingmunkát végzett Badacsonyi Tamás fesztiváligazgató és csapata.

Matteo Bocelli a színpadon

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Matteo hatévesen tanult meg zongorázni, ám sokáig nem tervezte, hogy híres édesapját követi majd a zenei pályán. Húszévesen aztán elkészítette Andrea Bocellivel készült első dalát, a Fall on me-t, s hamar kiderült, mekkora tehetség lakozik benne. Ezt pedig szombat este könnyű volt lemérni: amerre a szem ellátott, érdeklődőkkel telt meg a Pálos Resort festői környezetben elterülő birtoka, több ezer ember várta a korábban hazánkban még csak tévéműsorban (Virtuózok) fellépett énekest.

Amerre a szem ellátott, érdeklődőkkel telt meg a Pálos Resort festői környezetben elterülő birtoka

Fotó: Bálizs Zsuzsa

Matteo hatalmas sikerű, másfél órás műsora során világhírű angol és olasz nyelvű slágerek csendültek fel, mint a She, az Ed Sheerannel szimfonikus változatban is előadott Perfect (angolul és olaszul), avagy az első sikert jelentő Fall on me. A közönség színpadhoz közel álló részéhez többször is lesétált az énekes, ők ezt kitörő lelkesedéssel üdvözölték. Az előadó néhány magyar szót is meg szeretett volna tanulni, ehhez pedig remek tanárt talált Krisztina személyében, aki a „Köszönöm” és a „Hogy vagy?” mellett a „Neked” szót is ügyesen megtanította az olasz sztárnak.

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A zenés programok már pénteken is rengeteg látogatót vonzottak, Steffen Morrison, valamint Morris Madrone koncertjein is remekül szórakozott a publikum, az amerikai énekest esti koncertje után alig akarták elengedni a hölgyrajongók – mindez persze a show-t látva aligha okozott bárkinek meglepetést...

Fotó: Bálizs Zsuzsa

A hétvége során számos kulturális program gazdagította a fesztivál kínálatát; az idei esztendőben kiemelt szerepet kapott az irodalom: Baj László és Mihály Péter, a Hevesi Sándor Színház művészei Versek hullámain címmel adtak elő hangtállal kísért műsort, a Zrínyi Gimnázium tanulóinak, Karáth Anita költő-tanárnak, valamint Bubits Tünde író-költőnek, a Pannon Tükör főszerkesztőjének köszönhetően élő versautomatában lehetett kedvenc költeményeket hallgatni. Scherer Péter színész életéből és pályafutásából ismerhettünk meg kalandos részleteket árnyas fák alatt; a legkisebbek pedig mindeközben akár a régészet szépségeibe is belekóstolhattak a „kölcsönözz ki egy régészt fél órára” program részeként: ebben a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága, valamint a Balatoni Múzeum munkatársai voltak segítségükre.