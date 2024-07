Kitért a családi indíttatásra, a második generációs művész édesapja, a Zalaegerszegen született Dóczi László (1947-2012) hatására, de párhuzamot húzott az osztrák-magyar határon született művek, és az Európai iskola lírai absztrakcióként azonosítható jellegzetességei és formavilága között. Utalt arra, hogy mind az apa, mind a leány művészete kapcsolódik két XX. századi festő, Korniss Dezső és Vajda Lajos – Zalaegerszeg legjelentősebb festője – világához, mindamellett, hogy Dóczi Virág sajátos női művészetté szintetizálta e három előd hatásait; képei varázslatos életérzést, hangulatot tükröznek.

A fiatal művész az elmúlt 12 évben Európa 10 országában mutatta be műveit, tervei között szerepel, hogy kilépjen Európa határai közül, s még szélesebb körben ismertethesse meg művészetét. Tervezi olyan művészeti projektekben való részvételét is, ahol más művészekkel dolgozhat együtt, megismerheti inspiráló látásmódjukat, és akikkel esetleg közös alkotás létrehozásában is szerepet játszhat.

(A kőszegi kiállítás telefonos bejelentkezéssel érhető el: + 36 94 200 520.)

Matyovszky Márta