Július 1-jén kezdődtek a nagyszabású zenés darab próbái Zalaegerszegen, azóta embert próbáló heteken van túl a Kvártélyház Szabadtéri Színház társulata. A darabot július 27-én Fertőrákoson, a Barlangszínházba mutatják be, augusztus 2-án lesz a zalaegerszegi premier, amit hét előadás követ ezen a nyáron a Kvártélyházban, november végétől pedig a Soproni Petőfi Színházban, bérletes előadásként kerül színpadra. A szereplők kiválasztására márciusban országos castingot tartottak. Zalaegerszegen a főszerepet Bot Gábor játssza, Sopronban pedig kettős szereposztásban ugyanő, Szaszák Zsolttal, aki a most zárult évadban Jézus szerepét alakította a Madách Színházban. S a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatói is részt vesznek benne.

Tompagábor Kornél rendező instruál

Fotó: Köves Eszter

Ahogy Tompagábor Kornél rendező fogalmazott egy interjúban: „Most az a helyzet van, hogy kell beszélni a békéről, kell beszélni arról, hogy nem lehet háború. A Hair mitikus előadás, önmaga mítosza is. A béke, a szeretet, a szerelem, a 20. század és a jelen kor furcsa mítosza jelenik meg benne. A történet és a zene is olyan érzelmi húrokat pendít meg mindenkiben, aki ismeri, amiről érdemes beszélni, leginkább most, amikor háború dúl a közelünkben, és fiatal emberek mennek meghalni a frontra, aminek semmi értelme nincs. Értelme a szerelemnek, a barátságnak, az együttdolgozásnak, az összekacsintásnak, az építkezésnek van. Azt szeretnénk, ha ezt az üzenetet vinnék haza az előadás után a nézők.”

Fotó: Köves Eszter

A két fertőrákosi előadás után további zalaegerszegi próbák következnek, majd jövő pénteken az újabb premier, már Zalában, s augusztus 3-án, 8-án, 9-én, 10-én, 15-én, 16-án és 17-én hét zalaegerszegi előadás, amelyekre már jó ideje minden jegy elkelt.