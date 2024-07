A Semjénházán élt Ribarics Tamás nemcsak alapítója volt az Ádám Attila billentyűs által vezetett Tales Of Eveningnek, de egyik meghatározó tagja is. Dallamos szólói, egyedi gitárjátéka jelentős mértékben hozzájárultak zenekarának sikereihez. Ádám Attila és az énekes Dudás Ivett mellett ő volt a harmadik olyan személy, aki végig tagja volt a zenekarnak, valamennyi dalban, albumon, illetve klipben látható-hallható gitárjátéka. A zenészt 2022. július 10-én darázs csípte meg, ettől összeomlott a keringése és kómába esett. Bár azonnal kórházba szállították, életét a gondos orvosi ellátás ellenére sem tudták megmenteni.

A Tales Of Evening 2011 elején alakult, majd ugyanazon év szeptemberében közzé is tették első saját szerzeményüket, a Lázadást. A dal jól jellemezte a csapat zenei világát, dallamos, szimfonikus, de modern metal zenéjük álomszerű, a fantázia világába repítő képekkel jellemzett, pozitív, életigenlő szövegvilággal társult. Már ez a dal is rájuk irányította az ország rockzenét kedvelőinek figyelmét, de igazán ismertek az egy évre rá, 2012 szeptemberében megjelent Hajléktalan lélek című bemutatkozó albumukká váltak. A debütáló nagylemezt két további magyar és egy angol nyelvű album követte.

A Tales Of Evening az első koncertjét még a Hajléktalan lélek megjelenése előtt, 2012. február 4-én adta Zalaegerszegen. Az elmúlt tíz évben nemcsak az ország klubjait járták be, de fesztiválokon is felléptek, illetve szerepelhettek olyan nemzetközi sztárzenekarok előtt, mint a Sabaton, a Powerwolf vagy az Epica. Nemzetközi karrierjük is beindulni látszott, 2020 elején az olasz Rhapsody Of Fire és a szlovák Symphonity társaságában kelet-közép-európai turnén vehettek részt, amit a Covid szakított félbe. Utolsó koncertjüket 2022. június 25-én, Lovásziban, a Kantin fesztiválon adták.

Ribarics Tamás halála óta a Tales Of Evening gyakorlatilag nem létezik. Ádám Attila jelenleg az Ossian billentyűseként turnézik, Dudás Ivett főleg a Kátai Tamás nevével fémjelzett, underground szinten ugyancsak nemzetközi hírnévnek örvendő Thy Catafalque énekeseként lép fel, a zenekar ugyancsak alapító dobosa, Pálosi Róbert – aki 2021-ben lépett ki a csapatból – pedig Hydra néven hozott létre egy dallamos power metal zenét játszó formációt, amelynek tavaly kiadott első albumán Nem volt maradás címmel egy emlékdal is hallható Ribarics Tamás tiszteletére.