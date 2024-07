Illés Major Julianna Zala György-díjas festőművész több mint három évtizede formálja s mutatja meg a világot alkotásain keresztül, a civil életben pedig elkötelezett kultúraközvetítőként s szervezőként szolgálta Vonyarcvashegyet – volt igazgatója a nagyközség művelődési intézményének és iskolájának is.

A homoródszentmártoni Sata család nemcsak Angyalka képét hozta el, hanem könnyűzenei klasszikusokkal örvendeztette meg a hallgatóságot

Fotó: Péter B. Árpád

Képei – s persze ő maga is – bejárták a világot: három kontinens mintegy kéttucatnyi országában hagyott nyomot – ami akár szó szerint is értelmezhető, hiszen a művésztelepeken készült alkotásait mindig a rendezőknél hagyja, amelyekkel aztán rangos kiállítótermekben, intézményekben, hivatalokban találkozhat a látogató.

A gyenesdiási tárlat a Mesés valóság – valóságos mese címet kapta, amelynek első része Serdar Ünver fotóira vonatkozik, a második pedig Illés Major Julianna festményeihez visz közelebb.

Illés Major Julianna valóságos meséje köszön vissza a falakról

Fotó: Péter B. Árpád

– Szeretem mindig önmagamat adni, és most, ebben a háborús közhangulatban szívesen fordultam a mesevilág felé. Ehhez sok színt használtam, a derű s a vidámság kifejezésére törekedtem. Ezek bizonyultak a legalkalmasabbnak arra, hogy optimizmust sugározzanak a képek – fogalmazott a festőművész, akivel augusztusban Szerbiában, szeptember első két hetében pedig Észak-Macedóniában találkozhatnak a képzőművészet európai barátai.

Az alkotó kiállításaival mindig missziót is vállal: tárlatain három-három festő egy-egy képét is megcsodálhatja a publikum. A nyugat-balatoni közönség most a szerb Dragan Jovanovic-Rile, az indiai Poonam Chandrika Tyagi és az erdélyi Sata Angyalka festményeit is szemügyre veheti.

Fotó: Péter B. Árpád

Illés Major Julianna Balogh-Kovács Beatrixszel beszélgetve azt is elárulta a megnyitón, volt rá példa, hogy egy kiállítóhely így fedezett fel alkotót, akinek később önálló tárlatot szervezett.

– Ő kicsit több nekünk, mint egy festőművész a környékről – mondta Hársfalvi Györgyné gyenesdiási művelődésszervező. – A szomszéd falu művelődési házának igazgatója volt, így hosszú évtizedeken át dolgoztunk együtt, innen az ismeretség, sőt: a barátság. Szívesen látjuk, s örömmel mutatjuk be a képeit.

A tárlat július végéig látható a községházán: a különleges alkotások munkanapokon fedezhetők fel.