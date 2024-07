Az idei koncert kibővül a helyi tehetségek bemutatkozásával (20 órától 20.30-ig), valamint táncbetétekkel. A koncerten közreműködnek a Pálóczi Horváth Ádám Zeneiskola és a Liszt Ferenc Általános Iskola növendékei, a Gála Társastáncklub és a Zalai Táncegyüttes táncosai. Szólót énekel Mihály Luca, Farkas Alexandra és Sárközi Roland. A nagyszabású rendezvényen olyan ismert slágereket hallhat a közönség, mint például a Star Wars, a Vissza a jövőbe, a Dirty Dancing, a Keresztapa, a Rocky, a Volt egyszer egy vadnyugat, valamint a James Bond-filmek dalai. Az együttest idén is Pejtsik Péter zeneszerző, hangszerelő vezényli, akinek saját zenei műveiben is jelentős szerepet tölt be a színházi és filmzene. A szimfonikus zenekar minden érdeklődőt szeretettel vár a rendezvényre.