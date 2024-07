Pedro (Ezequiel Rodríguez) és Jimi (Demián Salomón) testvérek, egy apró falucskában élnek. A közeli erdőben találnak egy megcsonkított testet és felelősségre akarják vonni a tettest, ám amikor rábukkannak egy fertőzött, eltorzult emberre, rá kell jönniük, hogy a gonosz visszafordíthatatlanul elszabadult.

Rugna a 2017-es Aterrados című művével hívta fel magára a figyelmet, most pedig még szélesebb közönséghez jutott el friss munkája, noha nem azért mert kommerszebb irányba fordult, sőt. Az Amikor a gonosz leselkedik kerüli a mellébeszélést, nincs expozíció, egyből belevágunk a dolgok közepébe. Pedro és Jimi megtalálják a hullát, majd hamar rábukkannak a fertőzöttre. Mindez a bizarrsága ellenére szinte természetesnek hat ebben a közegben és hőseink tudják, hogy valamit tenni kell, mielőtt a kór eluralkodik az egész közösségen. Úgy tűnik a próbálkozást elsőre siker koronázza, de a gonosz már elszabadult és nincs visszaút. A direktor bár lehet, hogy kezdetben nem vesződik részletes jellemrajzokkal vagy aprólékos felvezetéssel, úgy építi fel a cselekményt, hogy a szereplőkről minden lényeges információt megtudjunk. Ezen felül rendre változtatja a környezetet és úgy fedi fel a kártyáit, hogy egyre mélyebbre süllyedjünk ebben a mételyben. A cselekmény első fele az egyik legsodróbb lendületű, csontig hatoló rémálom, amit az elmúlt években láthattunk. Pedróékkal egyetemben hiába tudjuk, hogy baj van, tehetetlenül úszunk az árral és kapkodjuk a fejünket a meglepő és kegyetlen események sokaságát átélve. Mert Rugna bizony nem rest sokkolni a legváratlanabb pillanatokban sem. Folyamatosan döntögeti a tabukat, zúdítja ránk a borzalmakat, mégsem érződik egy percre sem öncélú hatásvadászatnak, sokkal inkább tudatosan megkomponált pokoljárásnak. Hol a nyers erőszaktól, míg máskor a hirtelen meghökkenéstől, de mindig hat az ingereinkre és az érzelmeinkre a film. Szűk egy óra elteltével hagy alább a tempó, de szükség is van egy szusszanásnyi szünetre, hogy kifújjuk magunkat mielőtt újrakezdődne a kálvária. Adnak némi magyarázatot a fenyegetésre, illetve elhintenek egy, a gonoszt távol tartó szabályrendszert. Ez adhatna némi okot a bizakodásra, egy esetleges kiútra, de annyira körbelengi az összképet a kilátástalanság, hogy még a túlélés esetén is reménytelennek tűnik a küzdelem. Az utolsó harmad szintén tartogat furcsaságokat, szörnyűségeket és talán itt érezni egyedül, hogy némi porszem került a gépezetbe. A már említett szabályok kissé funkciótlannak érződnek, mert olykor teljesen nyilvánvaló esetekben sem tartják be őket. A zárás sem a legkonzisztensebb, ám egy végső gyomorba vágásnak mindenképp hatásos.