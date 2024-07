A második kötet címlapja

Fotó: Arany Horváth Zsuzsa

A két kötet közti korszakhatár sem véletlen, hiszen 1918, illetve 1920 az az időpont, amikor Trianon miatt elromlik az addigi jó viszony a két nemzet között.

– Igyekeztem kiegészítő szövegben elmagyarázni Trianon előzményeit, megvilágítani, mi vezetett az I. világháborúhoz. Messzire nyúlhatunk vissza. Közismert, hogy Szent István II. Szilveszter francia pápától kapott koronát, mellyel 1001. január elsején magyar királlyá koronázták. Odilo, a clunyi apátság főapátja levelezett a kereszténnyé lett Szent Istvánnal, ekkor még persze latinul.

A francia támogatók számos papot, katonát, értelmiségit küldtek Magyarországra, nem véletlen, hogy Franciaország után Magyarországon van a legtöbb román kori templom.

A keresztes hadjáratok európai katonái Magyarországon haladtak keresztül a Szentföldre, ez is hagyott nyomokat az akkor nemrég kereszténnyé lett országon, sőt, volt olyan hadjárat, amelyet magyar király vezetett. A második és a harmadik keresztes hadjárat idején, a 12. században, Géza királyunk (1141–1162) például engedélyezte VII. Lajos francia király kereszteseinek átvonulását Magyarországon, a Szentföldre. II. András 1217–18-ban Jean de Brienne jeruzsálemi király segítségére siet seregével, az ötödik hadjárat idején.

Magyarországon 1844-ig a latin a hivatalos nyelv, a 16. századtól kezdve azonban a latin mellett a német és a francia, majd később az angol is terjed, Nyugat-Európát megjárt humanistáink beszélik és terjesztik ezeket a nyelveket.

Az első kötetben olvasható szemelvények mutatják, Nagy Pál kutatásai valószínűsítik, az egyik első francia szöveg, amelyet magyar ember (király) írt, II. Lajos levele X. Leó pápának, 1521. július 2-án. Tudható az is, hogy Oláh Miklós (1493–1568), Zsámboki János (1531–1584), Dudith András (1533–1589), a híres magyar humanisták mind éltek Nyugat-Európában, tudtak franciául. Rabelais, Montaigne, Descartes, Molière, Racine és Párizs mindig is mágnesként vonzotta a magyar utazókat. De tudtak franciául lotharingiai származású királyaink, erdélyi fejedelmeink, magyarországi és erdélyi főuraink (Bethlen Gábor, Bethlen Miklós, Thököly Imre), valamint utazó tudósaink, azaz a peregrinusaink is (Szenci Molnár Albert, Szepsi Csombor Márton).

A franciák segítették Zrínyi Miklóst, illetve hadtest küldésével támogatást adtak a török elleni hadviseléshez. A velük érkező pap dicshimnuszt ír a magyarokról, s arról, hogy minden valamire való magyar ember beszél latinul.

A 18. századi főurak közül is többen beszéltek, írtak franciául: Mikes Kelemen, Benyovszky Móric, Esterházy Bálint, Teleki Sámuel, Festetics László, Bessenyei, Martinovics, Batsányi, később például Kisfaludy Sándor. A 19. század is gazdag: Apponyi Antal, Esterházy Móric, Széchenyi István, Batthyány Lajos, Szemere Bertalan, Kossuth Lajos, Teleki László, Teleki Sándor tudott franciául, de Petőfi is franciául társalkodott, majd levelezett Bem apóval. Szóba kerül a keszthelyi Festetics Rudolf világutazó, aki a néprajzi gyűjteményét francia múzeumra hagyta.

Eger, 1956, Párizs, Sorbonne, Magyar Műhely, díjak

Nagy Pál 1934-ben született Salgótarjánban, az egri főiskolán magyar–történelem szakos főiskolai hallgató volt, amikor kitört az 1956-os forradalom. A diáktanács vezetőjeként vette fel a kapcsolatot a szegedi egyetemistákkal, a diósgyőri munkásokkal. Igaztalan vádak alapján ítélték halálra, ezért 22 évesen disszidált. Párizsban a világ egyik legjobb egyetemére, a Sorbonne-ra járt. Emigráns magyar irodalmárokkal, többek közt Papp Tiborral alapította meg 1962-ben a legendás Magyar Műhely című folyóiratot, mely az itthon akkoriban letiltott, mellőzött költők, írók (Weöres Sándor, Pilinszky János, Kassák Lajos, Füst Milán, Tandori Dezső, Orbán Ottó), számára is biztosított megjelenési lehetőséget. Ők maguk végezték a lap nyomdai munkáit. Emellett d’ atelier néven francia nyelvű lapot is alapítottak. Nemzetközi írótalálkozókat szerveztek francia és német területen, de 1985-ben Kalocsán is találkoztak, 1994-ben pedig Keszthelyen. Ekkorra a népi nemzeti irodalomszemlélettől a radikális avantgárd felé fordult a lap szellemisége. A hazai rendszerváltás után átadták a folyóiratot az akkori magyar fiatal íróknak, így Budapesten jelent meg. Nagy Pál az elmúlt évtizedekben aktív részese volt a hévízi Csokonai Társaság tudományos tevékenységének, több alkalommal tartott előadást a társaság konferenciáin. Az 56-os forradalom 50. évfordulóján, 2006-ban Hévízen a gyógykórházban Fejtő Ferenccel és Mérai Tiborral együtt emlékeztek. A Magyar Műhely fennállásának 50. évfordulóján, 2012-ben Budapest mellett Keszthelyen, a könyvtárban is tartottak ünnepi rendezvényt, melynek Nagy Pál mellett vendége volt Bujdosó Alpár és Papp Tibor is. A Magyar Műhely lapszámait az Országos Széchényi Könyvtár digitalizálta. Nagy Pál Él(e)tem címmel 2001–2004 között jelentette meg önéletírását magyarul. József Attila-díjas, 1996-ban megkapta a Magyar Köztársaság Érdemkereszt Tisztikeresztjét is.

A francia fontos nyelve volt az emigrációban Klapka Györgynek, Türr Istvánnak, Jósika Miklósnak, majd, már békeidőben, Liszt Ferencnek, Munkácsy Mihálynak, Kont Ignácnak, az első Magyarországról származó párizsi professzornak, Justh Zsigmond írónak, Ady Endrének, akivel a munka első kötete végződik.

– Hogy lett ebből rideg viszony?

– Igen, vissza Trianon idejéhez. A XX. század elején zajlott le az a folyamat, amire Kosztolányi Dezső is rámutatott az általam is beszerkesztett írásában: a nemzeti nyelv, a nemzeti önállóság igénye, nyomában a kulturális, politikai és nyelvi változások új korszakot nyitottak Európában. A mi negatív megítélésünkhöz kellett még valami. Amikor a nemzeti szuverenitás európai eszmévé válik, egy irodalmi Nobel-díjas norvég író, Bjørnstjerne Bjørnson 1907-ben nagy cikket írt egy német napilapban, arról, hogy a magyarok elnyomják a saját nemzetiségei­ket. Ez aztán hamar elterjedt Euró­pában. Úgy láttat bennünket, hogy rossz a társadalmi berendezkedésünk, az arisztokrácia és a papok vezetik az országot, a parasztokat, munkásokat kizsákmányolják, tehát még mindig feu­dalizmus van Magyarországon. A rossz hírünk szerintem innen ered, majd jön Trianon, illetve a békeszerződés, amely része volt persze a nagyobb tervnek, méghozzá Európát az oroszoktól elválasztó „fal” építésének.

Nagy Pál hatalmas volumenű vállalkozása során több mint tíz évig járta a budapesti Országos Széchényi Könyvtárat (OSZK), amit a világ egyik legjobb könyvtárának tart, valamint a párizsi Bibliothèque Nationale-t. Utóbbiban az ott dolgozó Molnár Katalintól kapott hathatós segítséget. Fordított találatot idéz fel: az OSZK-ban eredeti Victor Hugo-levelet is talált, aminek a címzettje a szabadságharcos Teleki Mihály.

Szeretett volna eljutni még a marosvásárhelyi Teleki Tékába is, de végül nem sikerült. Jó visszhangra talált Franciaországban a nemrég elkészült második kötet is, mely a 20. és 21. századot öleli fel. Ebben több kiadatlan szöveg olvasható, például Szerb Antal 34 francia nyelvű levele, melyeket Párizsban, Pippidi nevű román diáknak, későbbi bukaresti professzornak írt. Szerepel benne Fejtő Ferenc, József Attila, Kende Péter, Pais Dezső is.

A címlapon egy ifjú lány, Caroline arcképe látható, aki a napóleoni háború idején találkozott egy francia kisvárosban a hadifogolyként ott tartózkodó

Kisfaludy Sándorral, némi eszmei szerelem is szövődött köztük.

– Szeretném bizonyítani, hogy a magyar franciabarát nemzet, más kérdés a mindenkori aktuálpolitika. Erről a franciák az én tapasztalataim szerint vajmi keveset tudnak. Célom volt továbbá, hogy kihangsúlyozzam, a II. világháború alatt nem voltunk hadviselő állapotban egymással, noha a Szovjetuniónak, Amerikának, Angliának hadat üzentünk. Harmadik okom a kutatásra, hogy a magyar antiszemitizmust, – a szegény ember parittyáját – is szerettem volna árnyalni, enyhíteni, bemutatva, milyen módon álltak ki a magyarságuk mellett a zsidók. Két katonaorvost említ példaként a könyv, ők külföldön tanultak, mert idehaza nem tehették meg, de a szabadságharc idején gondolkodás nélkül hazasiettek segíteni.

Szóba kerül az 1500 balatonboglári francia katona. Lengyelországból szöktek a nem hadviselő országba, a lakossággal latinul próbálták megértetni magukat. Bajomi Lázár Endre írta le a történetet, film is készült róla, nemrég a Le Monde egész oldalt szentelt neki.

– Ez és 56 sokat javított a re­no­ménkon a franciáknál.

Magyar fordítás sajnos még nincsen, Nagy Pál már nem szeretne erre vállalkozni.