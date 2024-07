Zumbók-Jakobovics Nikoletta: Minden lehetőséget megragadok a csellózás népszerűsítésére

Fotó: Pezzetta Umberto

– Örömmel tölt el, hogy rendszeresen hívnak a nyári színház zenés darabjaiba. A Csárdáskirálynőben a zenekarban játszottam, tavaly pedig szólisztikusabb szerepet kaptam. Az Ájlávjú musical zenéjét zongorára, nagybőgőre és hegedűre írták, de Máriás Zsolt zenei vezetővel a hegedűszólamot csellóra adaptáltuk, ami óriási kihívást jelentett, és minden előadás nagy élmény volt – mondta a Vajdaságban született és a budapesti Zeneakadémián diplomát szerzett művész, aki tíz éve él Zalaegerszegen és tanít a Pálóczi-zeneiskolában.

Idén is várják feladatok a nyári színházban, hiszen az Ájlávjúnak lesznek még előadásai. Készül továbbá a nyári filmzenei koncertre a Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekarral, ez újabb lehetőség, hogy kilépjen a komolyzene világából.

– A komolyzene számomra az alap, azzal töltöttem az életem nagy részét, nincs bennem kétely komolyzenei kérdésekben. Más műfajokban már mérséklődik ez a magabiztosság – mosolygott Nikoletta –, de előrevisznek ezek a produkciók, s kezdem megszerezni az ezekhez szükséges tudást. Minden lehetőséget megragadok a csellózás népszerűsítésére, ami a munkám része is egyben: a növendékeket motiválja, ha látják a fellépéseket. Szívesen zenélek kamaraegyüttesekben is, volt már fuvolakvartettünk, felléptem bölcsődei alapítványi bálon a jazzgitáros férjemmel, s most egy új formációt szervezek. Nyitottan állok a zene minden műfajához, és fontos, hogy szinten tartsam a tudásomat.