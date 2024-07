Az esemény részleteiről az egyesület egyik vezetője, Szolvik Szabolcs beszélt. Elmondta: régi álmuk, hogy nívós programokkal gazdagítsák Nagykanizsa kulturális életét. Olyanokat szeretnének megszólítani, akik más városokba utaznak el azért, hogy fesztiválokat látogassanak. A vendégek színes kavalkáddal találkozhatnak, jazz, blues, rock és könnyűzenei stílusokkal.

– A Plakátház udvarán két színpadot állítunk fel, ahol különféle együttesek lépnek fel – fogalmazott Szolvik Szabolcs. – A magyarok mellett érkezik a luxemburgi tagokból álló Benoit Martiny Band vagy BMB, a jazz-rock banda 2004 nyarán alakult. Az együttesben játszik a nagykanizsai Kém Sándor is. Lesz még egy kanizsai fellépőnk, Bali Miki gitáros. A fesztivál XYZ nevével eltérő generációkat szólít meg, és Nagykanizsa jazz-zenei hagyományaira építve igyekszik kivételes szórakozási lehetőséget biztosítani.

Az XYZ fesztivál fellépői között lesz még az Mmamt, mely Egyedi Péter szólóprojektje. Egyedi az elmúlt 10 évben az Óriást vezette, korábban az Isten Háta Mögöttben és az Annabarbiban játszott. A Rájátszás tagja, az underground zenei színtér aktív résztvevője. A Musical Trips Trio műsorában jól ismert, de kevéssé játszott pop, rock és country dalok szerepelnek, a '60-as évektől napjainkig, egyedi, bluesos hangszerelésben. De eljön a dallamos rockzenét játszó The Pontiac zenekar, valamint az Anett & Livi feat. Radó Éden, ők System of a Down-dalokat adnak elő akusztikus hangszerelésben. Lee Oliver félig kínai származású énekes-gitáros is a közönség elé lép, ő angol nyelvű szólóprodukcióit egy szál akusztikus gitárral kíséri.