A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac elsősorban a göcseji hagyományok, értékek és a kézművesség népszerűsítését tűzte ki célul, ám nem bánták meg, hogy más társművészetek, így a fotózás, a rajz vagy az irodalom világába is betekintést engednek, fogalmazta meg Sümeginé Horváth Anita. Az igazgató felidézte, 2022-ben indult a Dózsa-iskola pedagógusa által vezetett szakkör, amire tizenöt-húszan jelentkeztek akkor és a múlt esztendőben is. Örömmel adnak alkalmat arra, hogy az itt készült alkotásokat a közönség is megismerhesse, tette hozzá. A tervek szerint szeptembertől ismét várják az érdeklődőket.