Emmanuel Imani és Liam Woodrum

Fotó: Netflix

A színészgárda többi tagja sajnos már nem mind ilyen jó: bár Emmanuel Imani tényleg életet lehel az amúgy egydimenziós Wilburb-be, valamit a főhősünk édesapját alakító Tim Downie is szerethető, a fiatalabb színészek nem nagyon próbálkoznak. A Nicket életre keltő Liam Woodrum jóképű ugyan, de színészi képességei alulmaradnak Carey-vel szemben, ami a közös jelenetekben még feltűnőbb. A legjobb barátnőt alakító Rochelle Harrington pedig borzalmasan idegesítő, holott papíron egy végtelenül kedves szereplő.

Kényes témákról egyszerűen

Hiába a habkönnyű történet, a Geek Girl belenyúl pár kényes témába. Az iskolai zaklatás sajnos a mai napig komoly probléma, az internet megjelenése óta pedig még kegyetlenebb dolgokat képesek egymással tenni a kamaszok, mint azelőtt. Harrietet többször is nagyon durván megalázzák osztálytársai, ezek módja, valamint következményei hitelesen vannak bemutatva, mi nézők pedig nem is értjük, hogy lehetnek egymással ennyire kegyetlenek a gyerekek. A sorozat magáról az autista spektrumzavarról is reális képet ad: nem egy dr. Murphy féle megközelítehetlen zsenit kapunk, hanem egy hétköznapi lányt, akivel akár a való életben is összefuthatunk.

Számomra negatívum azonban, hogy hiába utalnak arra, mennyire toxikus a divatipar, a részletekbe már nem mennek bele. Egy tinisorozattól nyilván nem vár el komoly mélységeket az ember, de ez egy hatalmas kihagyott ziccer. A Geek Girlben a modellvilág még mindig meseszerű, pontosan olyan, ahogy egy kamasz elképzeli, holott a valóság egészen más.

A Geek Girl nem fog bevonulni az olyan jól sikerült Netflixes ifjúsági sorozatok közé, mint a Szexoktatás, vagy a 13 okom volt (kizárólag az első évad!), de nagyszerű kikapcsolódás lehet egy hosszú nap után. Az első évad mindössze 10 részes, így könnyen és gyorsan csúszik akár egy gyorsétteremi hamburger.