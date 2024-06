Tompagábor Kornél: A kulcs, azt hiszem, a szeretet és a kétely

Fotó: Pezzetta Umberto

Próbáról érkezik az interjúra. Most nem a Hevesi-színházból vagy a Kvártélyházból, Bázakerettyéről. Az Aranyág Otthonból, pszichiátriai betegektől, akiknek a Kvártélyház rendezvényein is szerepet szán, és nem feltétlenül rendezőként.

– Próbálunk. Folyamatosan, már ötödik éve. Színházat csinálunk ott is. Ugyanúgy, mint akárhol máshol a világon, bármelyik színházban. Színészek próbálnak, most éppen egy kis komédiát, az Ellopott kakast, aminek egy Ki mit tud?-on lesz a bemutatója. Ez egy nagyon szép munka, a művészet és a színház erejének nagyszerű fóruma, ahol mindennap megtapasztalja az ember, hogy nincs különbség ember és ember között, nagyon vékonyak a határok – mondja elgondolkodva, majd hozzáteszi: innen, ebből indult a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság Zala Vármegyei Kirendeltségének intézményeivel való együttműködés, melynek köszönhetően a Kvártélyház fesztiváljain a gondozottak maguk árulják a kézműves-foglalkozásokon általuk készített dísztárgyakat. Nagy sikerrel. Ezek, akárcsak az előadások, túlmutatnak önmagukon. Miként az is, amikor a bázakerettyei otthonból ellátogatnak a Hevesibe vagy a Kvártélyház egy-egy előadására. – Rendezőként az egyik legszebb mondatot is itt kaptam. Az egyik gondozott fogalmazta meg próbán: „Nekem azért jó, hogy odajárok, mert mindenkiben, akivel ott dolgozom, maximálisan megbízhatok, és ez kölcsönös.” S valóban: itt minden nagyon őszinte és valódi, és közben maximális koncentrációt igényel. Igazából a munka, azaz az út a fontos, nem a cél.

– Arra kértük a kiadvány jó pár szereplőjét, hogy sűrítsék egy mondatba, mit jelent számukra a Kvártélyház egy-egy rendezvénye. Most ugyanerre kérem önt is. Mit jelent a Kvártélyház Szabadtéri Színház a rendezőnek, és az EgerszegFeszt meg a Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték a fesztiváligazgatónak?

– Mindegyik azt jelenti, hogy van egy olyan közeg, egy város és egy szándék, ahol ezekről szabadon lehet gondolkodni és szabadon megvalósítani. S ebben partner a városvezetés is. A másik pedig, hogy abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy ilyen nagy spektákulumokat csinálhatunk, azaz arról gondolkodhatunk, hogy több száz, több ezer ember hogyan tudja magát jól érezni. Az a szlogen, hogy a mosolygós városban egy mosolygós fesztivált hozzunk létre, évek óta fontos cél. Az EgerszegFeszt a legnagyobb ilyen típusú rendezvény a környéken méreteit, a nézők, a fellépők számát, a zalai és zalaegerszegi aktivitásokat, valamint a program hozadékát tekintve egyaránt. Nagy és szép rendezvény. A Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Teríték pedig olyan érdekes művészeti fesztivál, aminek rendkívül izgalmas gasztrotémája van: a minket körülvevő természeti környezetből indulunk ki, és mindig találkozik benne a művészet, a természet és az a szándék, hogy a városi brand épülni tudjon. A legnagyobb kincs az itt levő intellektuális értékek mellett a minket körülvevő természeti környezet és ahogy ezzel együtt élnek az emberek. Zalaegerszegről bármelyik irányba elindulva pár percen belül találhatunk nagy mennyiségű zöldet, erdőt. Ez a természeti csoda nagyon fontos, ahogy az is, hogy ezt projektáljuk minél többször, minden körülmények között. És nem kell megijedni attól sem, ha valaki kimondja azt a szót, hogy vadászat. Nem kell hazudozni erről és álszemérmesnek lenni ezzel kapcsolatban. Mert amióta világ a világ, ez velünk, a természettel együtt létezik, működik. A színház esetében pedig az egy nagy varázslat, hogy idén a 18. évadot kezdjük, s már a kortárs fesztivál, a ZAKO is több mint tízéves. Mindez annak köszönhető, hogy komoly szándék van a városban arra, hogy ez működjön. Az emberek várják. Imádják ezt a teret. Ez egy olyan igazi és nagy szerelem, ami nem fárad el, mert olyan körülmények vannak kívülről és belülről egyaránt, hogy mindig meg tud újulni. Ez a színház létezésének, működésének alapfeltétele, hogy organikus, hogy lüktet. Akárcsak a sportban, mindennap új mérkőzés, új előadás kezdődik, új nézőkkel, új helyzet jön, és mindennap a lehető legjobbat, legtöbbet kell kihozni belőle, senkit nem érdekel, hogy győztünk egy hete. A pillanat művészete.