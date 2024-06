Bakos-Kiss Gábor nem ismeretlen a zalai közönség számára, jó tíz éve a Hevesi Sándor Színházban Baracs főmérnököt alakította a Mágnás Miskában, illetve két nyáron is játszott a Kvártélyházban a Charley nénje című vígjátékban.

– Azóta is él a kapcsolat Tompa Gáborral, a Kvártélyház igazgatójával, és a zalaegerszegi kollégákkal, akikkel együtt dolgoztunk a színházban is – kezdte. – Alig várom, hogy újra találkozzak velük, nagyon inspiráló visszatérni abba a közegbe, ahol sikereket értünk el. A nézők közül szintén vannak, akikkel ma is aktív kapcsolatban vagyunk.

A Sinatra-esttel már öt éve lép fel Bakos-Kiss Gábor, mint mondta: számára nagy utazás Sinatra bőrébe bújni, markáns részévé vált életének.

– Az előadás ötlete egy kaposvári próbaidőszak alatt fogalmazódott meg, itt vetette fel Zakariás Zalán rendező barátom, hogy nekem kellene egy Sinatra-darab – mondta Bakos-Kiss Gábor. – Mesélt róla, arról, hogy a dalain túl milyen szövevényes, bonyolult és filmbe illő, ahogy a zenész-színész élt. Pár hónappal késeibb Bereczki Ágota elküldte nekem a szövegkönyvet a Sinatra-monodrámáról. Volt benne egy mondat, ami úgy szólt, hogy „38 éves voltam ekkor, majd’ tíz éve házas, két nagyobb és egy újszülött gyermek apja”. Mikor elkezdtük próbálni az előadást, akkor az én életem is pont ugyanitt tartott.

Akik jegyet váltanak Bakos-Kiss Gábor önálló estjére, nem „csak” egy zenés műsor résztvevőn lehetnek. Az előadás rendőri kihallgatás formájában jelenik meg, Sinatra és „társa”, a rendőr egy New York-i szállodaszobában beszélnek, az énekes-színész negyedik öngyilkossági kísérlete után.

Kiderül, hogy Frankie egy törekvő, tehetséges fiatal srác, aki énekelni akart. Mindenáron. Az élet azonban nem adja könnyen a sikert, így az ő történetét is vér és verejték borítja. Ha rá gondolunk, áthallások, szóbeszédek és a valóság próbál magának utat törni. Vajon hogyan szólalt meg a mindennapokban, milyen a hangja, mikor hozzánk beszél? Hogyan vezetett az út a kisvárosból Los Angelesbe, a maffiózók, elnökök, barátok és ellenségek, a szerelmek és a feleségek útvesztőjébe?