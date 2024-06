Szücs István igazgató összefoglalójában kiemelte, eddig 274 előadás és 33 805 néző került be a statisztikába, de a számok a következő napokban még nőhetnek, és ezzel az elmúlt négy év legjobb eredményét érték el. A siker annak is köszönhető, hogy rendkívül változatos repertoárt kínáltak a nézőknek. Ennek jellemzésére említette meg, hogy volt egyszemélyes, kétszereplős előadás, és olyan, amelyikben a társulat összes tagja szerepelt. Az előadásokról szólva elsőként a Volt egyszer egy kertet említette meg, kiemelve Stekbauer-Hanzi Réka és Szilinyi Arnold játékosságát. Az Autós mese Matola Norbert olyan egyszemélyes show-jaként is leírható, amiben folyamatos kapcsolatot épített ki a közönséggel, mondta. Úgy látja, a legsikeresebb darabként is kiemelhető a Misi Mókus kalandjai, hiszen 58 alkalommal került színre. Tersánszky Józsi Jenő örök életű műve gyermeknek, felnőttnek egyaránt kínált szórakozást, tette hozzá.

Az évad második felében A kis boszorkány aratott sikert, a társulat megcsillantotta sokoldalúságát: mindenki játszott, zenélt. Jó humorú előadás kerekedett belőle, ezt visszaigazolta a közönség reakciója. Kiemelhető még az Állatságok, avagy ilyenek az állatok?. Ebben szöveg nélkül, csak zenei aláfestéssel, mozgással játszottak a színészek a díszletek, fények teremtette varázslatos világban.