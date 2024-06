A 2003-ban alapított Punnany Massif vezetője, Felcser Máté ezért rögtön egy kis múltidézéssel kezdi beszélgetésünket. Mint mondja, a szép emlékű Grabowsky az egyik kedvenc hazai klubjuk volt, hiszen a zenekar kezdeti korszakában mindig nagyon jó hangulatú koncerteket adtak ott. Ezúttal azonban teljesen más közegbe, az EgerszegFeszt nagyszínpadára érkeznek, amely több lehetőséget és nagyobb teret is kínál arra, hogy megmutassák, mitől tud még mindig olyan lendületes és magával ragadó lenni egy Punnany Massif-fellépés.

– Valóban, mi egy nagyobb legénységgel megáldott brigád vagyunk, kilencen zenélünk a színpadon, így tehát mindig van valami látnivaló – folytatja a zenekar zeneíró-énekese. – Ennek a zenekarnak éppen ez adja a lényegét, nálunk valóban zenélés van, a szó legnemesebb értelmében. Így tehát azon túl, hogy szövegelünk és énekelünk, nagyon sok instrumentális megoldással is élünk a színpadon.

A Punnany Massif az ezredforduló utáni időszak egyik legnépszerűbb hazai formációja, az akkoriban kibontakozó új generációs zenei színtér egyik zászlóshajója, amely életigenlő, pozitív töltetű dalainak köszönhetően rendkívül hamar a közönség kedvence lett. Ugyan a zenekart általában a hiphop műfajának csapatai közé sorolták, ám stílusa jóval sokszínűbb annál, mintsem egyetlen jelzővel lehetne illetni. Felcser Máté szerint a XXI. században ez a természetes, hiszen a hagyományos pop- és rockzenei irányzatok telítődtek, az új előadók előtt így ma egyetlen lehetséges út áll: eklektikus, sokszínű világban alkotni. A Punnany Massif zenéjében emiatt a punk, a rock vagy a pentaton blues elemei éppúgy fellelhetőek, mint a hagyományos folklór, például a balkáni vagy cigány népzene.

– Nem szabad hagyni, hogy kizárólag csak a közönség igényei alapján működjön egy produkció, hiszen a rajongók ugyanazt várnák tőlünk, ami miatt megszerettek bennünket – magyarázta. – Legszívesebben az Élvezd című dalunkat szeretnék minden egyes alkalommal újra és újra megkapni a zenekartól, vagy az Utolsó táncot. Zeneíróként én viszont folyamatosan arra törekszem, hogy új impulzusokat hozzak be a dalainkba. A zenei paletta minden oldaláról csipkedek egy keveset. A mai könnyűzenének éppen ez a lényege, hogy keveredjenek a műfajok. Egy zeneírónak ma azt kell felismernie vagy megtalálnia, mit tud beintegrálni úgy a saját stílusába, hogy az működőképes legyen. Annak idején a népzene is így formálódott, amit az is jelez, hogy Bartókék a XX. század elején számos variánsát jegyezték fel egy-egy népdalnak. A zene azért is tud állandó örömforrás lenni, mert mindig alakul, folyamatosan fejlődik. Ez ma is így van, amit tehát ma tapasztalunk, az nem más, mint a zene evolúciója.