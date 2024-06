– Alapvetően a zene szeretete és a hangszerek iránti tisztelet és gyűjtői szenvedély hozott össze minket – kezdte Hadházi László, aki nemes egyszerűséggel a rock szerelmeseinek nevezte a csapatot. – Egy ideig csak azért jártunk össze, hogy megmutassuk egymásnak a hangszereinket, kipróbáljuk azokat, mígnem Polgár Péter, a Sziámi egykori tagja felvetette, mi lenne, ha közösen játszanánk is valamit. Ő hozta magával Angler Ákos dobost Szombathelyről, aki szintén több zenekarban játszott. Aztán szintén a gitárszekciót erősíti Borsos Szabó Attila és Varga Tamás, illetve basszusgitáron Kertész József játszik. A csapat énekese pedig a szintén zalaegerszegi Gál Szabolcs. Szóval nem volt más hátra, mint összeírni, hogy milyen dalokat szeretünk, s ezeket elkezdtük megtanulni.

Visegrádi debütálás

A repertoár elég széles lett, hiszen az 1950-es évektől a közelmúlt rockörökzöldjeiig bezárólag válogattak a srácok, így többek között a The Beatles, a The Black Keys, a Creedence Clearwather Revival vagy éppen a Cameo World Up! című dala is rendszeresen felcsendül a koncerteken.

A sok gyakorlásnak meglett a gyümölcse, a zenekar már több helyen is fellépett, tavaly a Visegrádi Rockfesztiválon debütáltak, de koncerteztek már Hatvanban, sőt, a Groupama Arénában is a húrok közé csaptak. Mint kiderült: a hét rocker abszolút elhivatott, a közös próbákat és a fellépéseket ugyanis nem egyszerű összehozni.

Hadházi László humorral fűszerezi a dalok közötti perceket

Forrás: Pardon Brando

– Akarni kell, ennyi a lényeg – szögezte le Hadházi László, aki Debrecenből indul a közös budapesti próbákra, míg a csapat többi tagja Miskolcról, Villányból és Zalaegerszegről érkezik. – Mi ezt tényleg szeretjük csinálni, az meg csak hab a tortán, hogy rocksztárok lehetünk a színpadon és közben a kedvenc dalainkat játszhatjuk. Meg aztán az is fontos, hogy profin szólaljunk meg, szerencsére Polgár Péter olyan dalokat választ és úgy hangszereli azokat, hogy értelme legyen a négy gitárnak a színpadon.

Üzenet Marlon Brandónak

Hadházi László a zenekar nevére is kitért. A megfejtés rém egyszerű: Pardon Mister Brando, hogy ilyen jól nézünk ki – magyarázta Hadházi László, aki elárulta: ha ideje engedi, mindennap gitározik odahaza, ez olyan szerelem számára, amit nem tud és nem is akar elengedni. – Több zenekarban is játszom, de azokban inkább a saját örömünkre muzsikálunk. A Pardon Brandóban viszont elengedhetetlen a fegyelem és a pontosság, mindenkinek figyelni kell a másikra, fontos, hogy igazi koncerthangulatot teremtsünk. Szerencsére a közönség vevő a jó zenékre, jó nézni, ahogy csápolnak, ugrálnak, kiabálnak a színpad előtt.