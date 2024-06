A táncfesztivál célja volt, hogy népszerűsítse a kulturális sokszínűséget. Az egyesületek vezetői kisfilmeken és prezentációkon keresztül ismertették munkásságukat, és saját országuk hagyományait, jellegzetességeit is bemutatták. A nemzetközi fesztivál gálaműsorát kedden 17 órakor az Art Moziban tartották, ahol Vigh László országgyűlési képviselő a szervezést dicsérte, mely az országosan is szenzációsnak számító, egyedülálló programot Zalaegerszegre hozta. A képviselő a fesztivál kezdetétől figyelemmel kísérte a fontos kulturális értékeket felmutató rendezvényt, elismerően szólt arról, hogy minden nemzetnek megvan a maga különleges művészeti hagyománya, amit őrizni kötelesség. Gecse Péter a házigazda város alpolgármestere a kulturális sokszínűséget és az emberi kapcsolatokat mélyítő, személyessé tevő kultúrák találkozását méltatta, remélve, hogy folytatása is lesz az Albatrosz Tánc Sport Egyesület precíz szervezésében megvalósult fesztiválnak.