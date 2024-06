Németh László: A fényekkel, a díszlettel és a jelmezekkel lehet elérni azt, hogy egy darab igazán látványos legyen

Fotó: Pezzetta Umberto

– A Kvártélyházban is az előadások mindennemű világítástechnikai feladatait kell ellátni, megtervezni és megvalósítani a villanyszerelési munkákkal együtt. A mai világban elvárás, hogy egy színházi produkció minél látványosabb legyen, amit elsődlegesen a világítással lehet elérni. A látványban fontos szerepet kapnak az effektek: villám, tűz, vagy bármilyen futófény, amely fokozza az élményt – mondja a mechatronikai technikus végzettségű szakember, aki világítástechnikusi szakképesítést is szerzett a Színház- és Filmművészeti Egyetemen. – A próbafolyamatok közepén kapcsolódunk be. A rendezővel megbeszéljük az igényeket és az elképzeléseket, ezt követően tervezem meg a világítást. Amikor a díszlet felépül, beszereljük a fényeket. A teljes színpad világításának beszerelése, beállítása a főpróbahéten történik, a próbák után, éjszaka. Ezen a héten készül el az adott előadás jeleneteiből, képeiből álló program a fényvezérlő pultban, amellyel végigkísérjük a bemutatót.

A Kvártélyház idei kínálatában lesz egy darab, a Hair, amely komoly kihívást jelent, mert Sopronban is játsszák. De minden darab kihívás, mert mindegyikben van valami új. Előfordul, hogy előadás közben kiég egy égő, általában a legrosszabbkor, amit korrigálni kell. Szerencsére csak kisebb problémák adódnak, amiket rajta kívül más nem vesz észre, jegyzi meg Németh László. Mint mondja, a nyarat mindig várja a Kvártélyház miatt, mert kiváló a csapat, jó a hangulat, jó együtt dolgozni.