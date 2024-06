Már a 9 órai nyitástól a 13 órai zárásig Bognár Csilla könyvtáros várja azokat, akik az Arcanum Digitális Tudománytár szolgáltatásaira kíváncsiak. Ez kiváló lehetőség régi folyóiratok, dokumentumok, újságok olvasására. A szolgáltatás igénybevétele ingyenes a könyvtárban. Szó lesz a tudománytár feltételeiről és használatáról is. Ráadásul a bibliotéka minden nagykanizsai újságot elérhetővé tett a "nagykar" című honlapján, ezek másutt nem is elérhetők. Hosszú ideig nem volt azonban Nagykanizsán újság. Ezt pótolta a Zalai Hírlap. Most a Zalai Hírlap is elérhető olvasóik számára a könyvtárban. A programsor folytatásaként 10 órától Szörényiné-Kis Gergely Lilla könyvtáros a Mesés papírszínház keretében klasszikus és kortárs papírszínházi meséket mutat be. Ez a program a mesehallgatásnak és mesenézésnek eddig kevésbé ismert világába repíti a gyerekeket. A gyerekek a történethez tartozó kérdésekre akár az olvasásnépszerűsítő Azolo program internetes oldalán is válaszolhatnak. Zárásként a bibliotékában lévő Sárkányházba 11 órától közös daltanulásra hívják a 6 és 14 év közötti gyerekeket, akik Farkas Tibor "IgricTibivel" tanulhatnak különféle népdalokat.