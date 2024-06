A Honőrző címet viselő kiadvány – amely a közel háromszáz oldalas tartalmával egy vaskos kötetnek felel meg – bemutatóját péntek délután tartották Lendván, a Bánffy Központban. Az eseményen elhangzott: a kiadvány ötlete a jelenleg a Galéria és Múzeum főmúzeológusaként dolgozó dr. Lendvai Zoltán feleségétől, az ugyancsak etnográfus dr. Lendvainé dr. Kepe Máriától származik, s abban 25 szerző írása olvasható. Tanulmányok, recenziók, de versek is, melyek így vagy úgy kapcsolódnak az ünnepelthez. A Honőrző teljes titokban készült, így annak megjelenéséről dr. Lendvai Kepe Zoltán csak a bemutató kapcsán szerzett tudomást.

A muravidéki magyar etnográfus munkásságát többen is méltatták, köztük Soós Mihály, a Nemzeti Művelődési Intézet jelenlegi és dr. Göncz László író-költő, történész, az intézmény korábbi igazgatója, Székely András Bertalan művelődésszociológus-kisebbségkutató, illetve Gráfik Imre, a szombathelyi Savaria Múzeum nyugalmazott igazgatója, a Néprajzi Múzeum egykori főosztályvezetője és főtanácsosa is arról beszélt, hogy dr. Lendvai Kepe Zoltán egyedülálló és egyben hiánypótló munkát is végzett a muravidéki magyarság, valamint a szlovén-magyar határ menti térség néprajzi örökségének felkutatása, bemutatása és megőrzése, továbbörökítése érdekében. Több mint 200 tanulmány és 32 könyv köthető nevéhez, emellett 7 kötetet szerkesztőként jegyez.