Köves Eszter: Úgy gondolom, a háttérben jobban megállom a helyem, mint a nagyközönség előtt

Fotó: Pezzetta Umberto

– Azt látjuk, hogy mindig minden rendezvényen ott vagy és mindent is csinálsz – de pontosan mit?

– A Kvártélyház tevékenysége rendkívül sokrétű, így mi is nagyon sok mindennel foglalkozunk. Egy fesztiválon nyilván kibővített létszámmal dolgozunk, de a hétköznapokban nem vagyunk egy nagy létszámú cég, ezért mindenki csinál mindent. A közösségi szolgálatos önkéntesek szervezésétől a technikai eszközök megrendelésén át a fellépőikkel való egyeztetésig mindennel foglalkozom, és ott a feladataim között a kapcsolattartás, a szervezés, a rendezvényeken a helyszínen koordinálok, és mindig adódnak váratlan problémák, amiket meg kell oldani. Tehát széles a paletta, és sokszínű a fesztiválok s a nyári színház idején.

– Mi a helyzet a szürke hétköznapokkal?

– Működésünk nem csak a rendezvényekre korlátozódik, foglalkozunk egyéb kreatív tevékenységekkel, például európai uniós projektek kommunikációjával, kisfilmeket csinálunk, arculatot tervezünk cégeknek, mindebben ugyancsak aktívan részt veszek.

– Mit jelentenek neked mint szervezőnek a zalaegerszegiek kedvenc programjai: a KvártélyházNyár, az EgerszegFeszt és vadpörköltfesztivál?

– Szervezőként jó látni, hogy ennyi ember egy időben együtt szórakozik a belvárosban, tehát közösségteremtő szerepük is van a rendezvényeknek, illetve egyfajta hazahúzó erejük. Sokfelől hallom, hogy direkt ezekre az időszakokra tervezik a hazalátogatást, hogy a rendezvényekkel egybekötve tudjanak a családdal, barátokkal találkozni. A KvártélyházNyár esetében pedig számomra nagyon érdekes tapasztalás, hogy mióta foglalkozunk közösségi szolgálatos diákokkal, azóta felnőtt egy generáció, melynek egyik tagja, dr. Szalczer Szilárd például, aki ebben a kiadványban is szerepel, ma már végzett orvos, de van köztük kétgyermekes családanya is. Jó érzés, hogy azóta is visszajárnak. Közben pedig folyamatosan kapcsolódik be az új generáció, tehát egy folyton megújuló, szuperfiatal közösség a miénk.

– Hogy ne csak mások szórakozásáról beszéljünk: amikor a rendezvényszervező szeretne kikapcsolódni, mit csinál?