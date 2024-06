Minderről maga az érintett számolt be a Magna Cum Laude közösségi oldalán egy élő bejelentkezés során. Elmondta: tüdőgyulladással és tüszős mandulagyulladással kezelik, ami miatt az orvosai két hétre eltiltották az énekléstől. A zenekar ezért nem tud jelen lenni június 21-én Budakeszin, illetve másnap Ácson sem, de a június 29-re tervezett karcagi fellépésüket már szeretnék megtartani. A két lemondott koncerten Charlie, illetve a Honeybeast helyettesíti az idén negyedszázados jubileumát ünneplő Magna Cum Laudét.

Mező Misi a zalaegerszegi koncertjük vége felé már a jelezte, hogy komoly torokproblémákkal küzd, ezért megerőltető számára az éneklés. Akkor is elmondta, hogy valószínűleg a gyermeke vitt haza valamilyen vírust, amit aztán ő is elkapott, s ugyanezt az élő bejelentkezés során is megerősítette. Úgy fogalmazott: a teljes családja átesett a fertőzésen, ő maga is elkapta azt. Ennek ellenére a zalaegerszegi fellépésen végig jól teljesített, s az előre eltervezett programból mindössze egyetlen dalt hagyott ki a zenekar.