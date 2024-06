Mint elhangzott: a katalógus összeállítása a NKA Magyar Géniusz Program támogatásával valósult meg, a múzeum által elnyert közel 25 millió forintból korábban kiállítást is rendeztek a fennmaradt zalai gyöngyösneccekből. Ugyancsak ennek a keretnek a terhére készült el egy múzeumpedagógiai foglalkoztató füzet és a mostani tudományos alapossággal összeállított katalógus is.

A gyöngyösnecc az I. világháborút követően terjedt el a Kis-Balaton térségében, ez a viselet tulajdonképpen egy díszített asszonyi fejdísz volt, majd az idők során egyfajta identitásjelző szerepe is lett - fogalmazott Gyanó Szilvia, aki hozzátette: a kanizsai múzeumban közel 40 darab gyöngyösneccet őriznek.

A katalógusban mindegyik fejdíszről található fotó és leírás, sőt egy térkép is bekerült a kiadványba azon településekről, ahol elterjedt volt ez a viselet. A kiadványból egyelőre 200 darabot nyomtattak, de a múzeum tervezi, hogy a későbbiekben további példányokat is kiad és értékesít.