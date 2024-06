A koncert bevételét az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára ajánlotta fel a Liszt-iskola egykori növendékeiből álló együttes. A közönség az első részben komolyzenei kórusműveket hallhatott Zumbók-Jakobovics Nikoletta csellóművész és Dobos Sándor zongoraművész közreműködésével. A világslágerek közül énekelték Elton John Can you feel the love tonight, valamint az ABBA: I have a dream című számát is, a zongorakíséretet Mezőfiné Dankó Andrea, Dobos Sándor, Varga Miklós adta. A kórus tagjai közül Jandovics Viktória a Schindler listája című film zenéjét felidézve adott fuvolaszólót.

Az énekkar történetének előzményeihez tartozik, hogy 1992-ben és 1997-ben a zenei tagozat 35. és 40. jubileumára Büki Gyuláné által összehívott, majd 2007-ben az 50. évfordulón, már az ő emlékének is szentelt hangversenyen fellépő, régi tanítványokból álló formációból alakult meg a 30-35 fős kórus Liszt Iskola Régi Diákok Kórusa név alatt. Az évek során a karácsonyi és húsvéti szereplések mellett felléptek az iskola rendezvényein, városi és a színházbeli gálaműsorokon, hangversenyeken - Kövécs Edit, Ladvenicza Éva és Dankos Attila karnagy vezényletével. Jelenlegi nevüket 2019-ben vették fel, ekkor új karnagy lépett a kórus életébe Kincses Ildikó személyében, aki szintén a Liszt-iskola növendéke volt.