Az együttes hivatásának tekinti, hogy időről időre segítsen különböző karitatív szervezeteknek, társadalmi hasznosságú fontos munkát végző intézményeknek. A vasárnapi koncert bevételét az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára ajánlja fel a kórus. A közönség hallhatja Praetorius Szép vagy muzsika, Bach-Gounod-Hajdú Sándor Ave Maria, Edvard Grieg Ave, Maris Stella, Farkas Ferenc Pataki diákdalok című kompozícióját, valamint felhangzik Franz Schubert: a-moll szonáta " Arpeggione" 1. tétele, melyet Zumbók-Jakobovics Nikoletta csellóművész és Dobos Sándor zongoraművész ad elő. A műsorban ezután többek közt Lassus: Zsoldos szerenádja, Ifj. Somorjai József Trubadúr mollban, Vangelis Conquest of Paradise című zeneműve következik. A világslágerek közül éneklik Elton John Can you feel the love tonight, valamint az ABBA: I have a dream című számát is, a zongorakíséretet Mezőfiné Dankó Andrea, Dobos Sándor, Varga Miklós adja.

A tavalyi adventi időszakban számoltunk be olvasóinknak a kórusról, mely meghatározó szerepet tölt be a zalaegerszegi énekkarok között, az alma materben szerzett tudás predesztinálja erre. Az előzményekhez tartozik, hogy 1992-ben és 1997-ben a zenei tagozat 35. és 40. jubileumára Büki Gyuláné által összehívott, majd 2007-ben az 50. évfordulón, immár az ő emlékének is szentelt hangversenyen fellépő, régi tanítványokból álló formációból alakult meg a 30-35 fős kórus Liszt Iskola Régi Diákok Kórusa név alatt. Az évek során a karácsonyi és húsvéti szereplések mellett felléptek az iskola rendezvényein, városi és a színházbeli gálaműsorokon, hangversenyeken – Kövécs Edit, Ladvenicza Éva és Dankos Attila karnagy vezényletével. Jelenlegi nevüket 2019-ben vették fel, ekkor új karnagy lépett a kórus életébe Kincses Ildikó személyében, aki szintén a Liszt-iskola növendéke volt.