Hrutka Róbert beszélt karrierjéről is. Mint mondta: a zene gyermekkora óta jelen van az életében, hiszen általa mutathatta meg magát az embereknek, azzal tudta kifejezni magát. Ez abból adódik, hogy egy gyermekkori betegsége miatt magánéletét illetően rendkívül zárkózott, visszahúzódó típus, ez a mai napig így van, a színpad az egyetlen hely, ahol meg tud nyílni mások előtt.

– Gyermekkoromban beszédhibás voltam, s nem hallottam jól, ez utóbbi miatt meg is kellett műteni a fülemet – idézte fel. – Folyamatosan jártam kezelésekre, és az utolsó hallásvizsgálat alkalmával azzal fordult az orvos az édesanyámhoz, hogy beszélni fog a gyerek, de a hallása nem lesz jó. No de sebaj, legfeljebb nem lesz belőle zenész. Ezzel indulni a zenészpályának elég meredek emelkedőnek tűnik, ezért amikor átvehetek egy-egy díjat, amiből szerencsére nagyon sokat kaptam már, ezek a szavak mindig az eszembe jutnak. A zene rengeteget ad nekem, így nem is érzem munkának a vele való foglalkozást. Talán ezért tudok akár napi tíz-tizenkét órát is eltölteni vele. 13 és fél évesen egy punk-rock zenekarban kezdtem, majd érdeklődésem egyre inkább a dalszerzés és a stúdiózenélés irányába fordult. Dolgoztam sessionzenészként, írtam film- és reklámzenéket, készítettem lemezeket más előadóknak, színészeknek. Dolgoztam színházak számára, írtam balettet és oratóriumot is. A lelkemet mégis az tölti el leginkább örömmel, ha találkozhatok a közönséggel, hiszen az a legerősebb visszacsatolás, ott érzi leginkább az ember, hogy van értelme annak, amit egész életében csinált.