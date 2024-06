Könyvhét 1 órája

Háy János és Kollár-Klemencz László a megyei könyvtárban

A 95. Ünnepi Könyvhét keretében a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár vendége volt csütörtökön délután Háy János író, akinek a napokban jelent meg a Boldog boldogtalanok című új regénye. A Karáth Anita zalaegerszegi gimnáziumi tanár vezette beszélgetésen részt vett Kollár-Klemencz László zenész, író, rendező is, Háy Jánossal mindketten szerepeltek korábban is zenés irodalmi műsorokban, többek között a Rájátszás program keretében is.

Kollár-Klemencz László, Háy János, Karáth Anita Fotó: Pezzetta Umberto

Háy János író, költő (64) orosz-történelem szakot végzett Szegeden, esztétikát az ELTE-n. 1989-ig tanárként, 1989-től 2004-ig kiadói szerkesztőként dolgozott. Első kötete 1989-ben jelent meg, azóta több tucat könyve látott napvilágot. Emlékezetes kötete a Gyalog megyek hozzád a sétáló úton, A bogyósgyümölcskertész fia, A gyerek, az újabbak közül A cégvezető, a Kik vagytok ti? Kötelező magyar irodalom - Újraélesztő könyv, a Gézagyerek és a Herner Ferike faterja (utóbbi két drámát játszották a zalaegerszegi színházban is). Kollár-Klemencz László (62) eredetileg tájépítő mérnök, a Kistehén zenekarral vált ismertté, regényeket, verseskönyveket a 2010-es évek óta jegyez.