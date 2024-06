– Zalaegerszeg egyik erőssége a lokálpatriotizmus, ezt látom gyerekkorom óta. Női ágon generációk óta itt élünk. Ez a város ide köti a lelket. Talán ezért is volt természetes, hogy amint lehetőség nyílt rá, hozzá akartam járulni az értékteremtő rendezvényekhez – nyilatkozta Csapó Andrea. – Cégünk mikrovállalkozás, kicsi a keret, amit támogatásra fordíthatunk. Olyan kulturális területet kerestünk, ahol ez a kis támogatás is jelenthet valamit, s a nyári színházi programokat, azon belül is a ZAKO Fesztivált választottuk. Bátor vállalkozásnak tartom, szórakoztatva nyitja ki a kaput a mai gondolatokra, művészeti megközelítésekre. Mer és tud kockáztatni. A Kvártélyház rendezvényei összességében erősítik a kötődést a zenéhez, a színházhoz. A művészeti kísérletezéshez. Az élmény által a kötődést a városhoz. Ez pedig a lokálpatriotizmus alapja.

Csapó Andrea elmesélte, hogy gyermekeinek is nagy élményt jelentettek a Kvártélyház előadásai.

– 2009-ben lehetett, hogy először néztük meg a nagylányommal a Padlás előadást. Később a kicsi is velünk jöhetett. Nem maradhatott ki a vígszínházas Padlás sem, de úgy jöttünk ki onnét, hogy a zalaegerszegi sokkal jobb. Amíg műsoron volt a Kvártélyházban, minden nyáron megnéztük. A gyerekek hiába fújják kívülről, hiába változott a szereposztás, hiába nőttek fel azóta – megunhatatlan zalaegerszegi legenda lett a szemükben. Talán A Pál utcai fiúk lesz a következő ilyen. Az emlékezetes darabok közé tartozik még a Hasonmások, amelyet többször is láttam. Fergeteges! Tavalyról szép emlék még a Kvártélyházi improvizációk és más variációk a ZAKO Fesztiválról, a nyári színházból pedig A Pál utcai fiúk. De az eddigi abszolút győztes számomra A nagy himnusz sztori Bősze Ádám zenetörténésszel és Nyáry Krisztián irodalomtörténésszel.