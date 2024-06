Minderről pénteken kora délután tájékoztatott dr. Besenczi Árpád igazgató az évadzáró társulati ülés keretében. Hozzátette, a színház épületének két éve bejelentett felújítása halasztódik, s a TAO-támogatás szisztémája is a múlté, az előadóművészeti pályázatokon 27 millió forintot nyertek, és a halaszthatatlan eszközbeszerzéshez is sikerült 55 millió forintot szerezni. Utóbbiból a fény- és hangtechnika elöregedett eszközeit cserélhetik le. Megújulhat a nem biztonságosan működő teherlift és az ügyelői rendszer is. Az évad legtöbbek által megtekintett előadása az Indul a bakterház volt.

Fotó: Pezzetta Umberto

A nézőtéren zajlott eseményen Vigh László országgyűlési képviselő is megköszönte a társulat egész éves munkáját, az emlékezetes előadásokat. A politikus minden premieren ott van, a színházat a zalai művészeti élet és kultúra egyik legfontosabb intézményének tartja, idén az Annie, a kis árva című musical vitte el nála is a pálmát, de az összes bemutató maradandó élményt adott számára. Ennek fényében a már korábban alapított, 100 ezer forintos jutalommal járó országgyűlési képviselői elismerő oklevelet Támadi Anita színművésznek adta át a Tartuffe-ben nyújtott kiemelkedő alakításáért.

A direktor összegezte az évad eseményeit, a bemutatók sorát, a társulat tagjai által elnyert elismeréseket, a vendégjátékokat. Megtudtuk, a Becsvölgye című, Szálinger Balázs drámájából készült színpadi adaptáció Keszthelyen is járt, a Para című ifjúsági színművet szintén több zalai településen mutatták be. A színház saját, a volt tagok seregét vendégül látó 40 éves jubileumi gálaműsora mellett otthont adott a Csány Technikum és a Zala Vármegyei Szent Rafael Kórház ünnepi műsorának, de színhelye volt a Zegasztár verseny döntőjének és a Zalai Táncegyüttes hagyományos új műsora bemutatójának. Az energiatakarékosság jegyében december közepétől közel egy hónapos szünetet tartottak. A megszokott módon játszottak igényes bulvárt (Ballépés jobbra), klasszikus, iskolai kötelező drámát (Tartuffe), kortárs művet (Becsvölgye), musicalt (Annie, a kis árva), népszerű hazait (Indul a bakterház), magyar drámát (A három sárkány), kísérletezőt (Para, Nem így akartuk).