Beton.Hofi azóta is sikert sikerre halmoz. Két egymást követő évben is elnyerték a legrangosabb zenei szakmai elismerésnek számító Fonogram-díjat - az elsőt a Comic Sins, a másodikat a 2022-es Playbánia című kiadványukkal. Ez utóbbi azt is egyértelművé tette, hogy a dalaiban önismereti és társadalmi témákat is boncolgató Ádám jelentősége messze túlmutat az újhullámos hiphop világán, és az elkövetkezendő évek egyik meghatározó könnyűzenei előadója lesz. Egyedi hangzásvilágával, (ön)reflexív dalszövegeivel, hipnotikus színpadi jelenlétével, illetve lelkes, magukat „Citromail Gang” néven aposztrofáló, többgenerációs, a húszas és harmincas, de akár már a negyvenes éveiben járó korosztályt is magába foglaló, széles körű rajongói bázisával hamar bebiztosította helyét a fesztiválok nagyszínpadain. Mindezt alátámasztja, hogy ez év áprilisában már a legnagyobb befogadóképességű fővárosi arénában, az MVM Dome színpadán adott magával ragadóan káprázatos koncertet, majd a nyár folyamán országjáró fesztiválturnén vesz részt, amely többek között Zalaegerszeget is érinti. A Beton.Hofi június 16-án érkezik a 2024-es EgerszegFeszt nagyszínpadára, mint a rendezvény aznapi sztárfellépője.

Egy fesztiválturné során teljes egészében ugyan nem reprodukálható az az elképesztő látványvilág, ami általában egy-egy arénakoncertet jellemez, ám a Beton.Hofi menedzsere, Makumi Kamau szerint így is kivételes produkcióval térnek vissza Zalaegerszegre. A zenekar a jelenlegi szezonra specifikusan készíttetett vizuális tartalmakat, ezekben kliprészletek és a koncertek hangulatához igazított snittek mellett a mesterséges intelligencia segítségével megalkotott izgalmas képsoroknak is szerepe lesz. A vizuáltechnika specifikusan reagál minden egyes dalra, amit további színpadi kellékekkel egészítenek ki. Hogy ez pontosan mit is jelent, azt csak június 16-án élőben tapasztalhatja meg a zalaegerszegi közönség, ám, hogy mégis érzékelni lehessen a háttérmunkálatokat, Makumi Kamau annyit mond: egy kisebb kamionnyi fénytechnikát és színpadi díszletet hoznak magukkal.