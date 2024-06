A programokat a szervezők – az MNMI mellett a lendvai magyar nemzetiségi önkormányzat – a zenei sokszínűség jegyében állították össze, így minden alkalommal más-más műfajú előadó lép fel. A nyitó rendezvény a funky és a blues kedvelői mellett az irodalom iránt érdeklődőket is megszólíthatja, mert a soron következő pénteken az a dalszerző-szövegíró Váray László zenél a muravidéki kisvárosban, aki többek közt a Kaláka együttessel, illetve Lackfi Jánossal és Varró Dániellel is dolgozott már együtt. A 2019-es bulgáriai Singer Songwriter Festival különdíjasa ezúttal saját zenekara, az Akusztik Stand Up kíséretével mutatja be dalait.

Július 5-én Leposa Julcsi és zenekara etno-estje várja a lendvai közönséget. majd július 26-én a rock and roll és rockabilly egyik közismert magyarországi képviselője, Marcello és a Flaming Bloppers ad koncertet a határon túli városban. Augusztus 9-én a Gospel Moments Duo előadásában az amerikai vallásos könnyűzene kerül előtérbe, míg a programsorozat zárásaként a helyi Hot Club Of Lendava nevű formáció jazz és swing műsora szórakoztatja a jelenlévőket.

A Bánffy Nights programjainak a Bánffy Központ kerthelyisége ad helyet, de kedvezőtlen időjárási körülmények esetén – az érdeklődés nagyságától függően – akár a Bánnfy Központ termébe vagy a Városi Színház- és Hangversenyterembe is átköltöztethetik a rendezvényeket. A koncertek minden esetben 20.30 órakor kezdődnek.